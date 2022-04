Ha comprato casa in Italia per 1 euro, ma al terzo anno ha dovuto ripagarla all’improvviso | Notizie dal Messico

Sicilia, Italia.-Ha comprato una casa in Italia per un euro, Ma ora, nel terzo anno dalla sua acquisizione, ha dovuto improvvisamente ripagarlo. Questa è la storia dello chef inglese Danny McCabe Pensava di aver approfittato di una grande opportunità Immobiliare, ma i tempi hanno cambiato tutto.

McCubbin doveva Rimuovi la tua proprietà in modo che non trovi dipendenti per ristrutturarlaCiò si verifica nel mezzo di una carenza di manodopera per i lavori di costruzione in quel paese, come indicato nell’accordo di appalto.

L’aspetto positivo è che lo chef ha ritirato il suo euro e ha reinvestito in una nuova proprietà nello stesso posto.

A 58 anni, questo chef Comprato una casa fatiscente nella città siciliana di MosomeliQuesto fa parte della strategia delle aree rurali italiane

Il problema con il trucco è arrivato quando stavo cercando qualcuno Puoi ristrutturare la casa che hai compratoUna condizione specificata nel contratto, ma non riusciva a trovare lavoratori da recuperare.

Questa è la ragione Molti operai edili sono stati assunti per progetti simili, Ecco perché è difficile trovare qualcuno che non sia occupato. E un altro effetto è che con l’aumento della domanda, aumenta anche il costo dei materiali da costruzione.

McCabe Ha passato un anno alla ricerca di persone che potessero trasformare la sua casaMa non manca nessuno.

Il costruttore era così difficile da trovare, la casa è peggiorata nel tempo. Quando ho finalmente trovato un’impresa edile, ristrutturare costava già il doppio. Ho deciso che per me non ne valeva più la pena”, dice lo chef

Il piano dello chef era di lasciare la Gran Bretagna prima della Brexit, quindi non si è arreso.

La sua vita era più “polare opposta” che in Inghilterra.Ma dopo aver allestito una cucina comunitaria ha scoperto un nuovo significato nella sua vita MusomeliUna comunità di 11mila persone ea 30 minuti dal Mediterraneo.

“Mi piace lo stile rustico e sereno di questo posto. Vai a letto alle 22 e alzati presto per andare al mercato “, dice McCabe.