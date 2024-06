Ha invitato Petro Assange a visitare la Colombia

Sul suo social network

Condannare il massacro di civili in Iraq per mano dello sforzo bellico americano è stato il loro crimine, e ora il massacro si sta ripetendo a Gaza. “Invito Julian e sua moglie Stella a visitare la Colombia e facciamo qualcosa per la vera libertà”, ha scritto Pietro.

Come annunciato nel comunicato di WikiLeaks, l’Alta Corte di Londra ha approvato la cauzione del giornalista, che è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo e ha lasciato il Regno Unito.

Il testo pubblicato lunedì sera sul sito anti-segretezza fondato da Assange, pubblicato nel 2010-2011, aggiunge che egli ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1.901 giorni nella storia degli Stati Uniti.

Le richieste per il rilascio dell’australiano hanno scatenato una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, sostenitori della libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite.

Ciò ha creato spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato ad un accordo che non è stato ancora ufficialmente concluso. “Forniremo maggiori informazioni il prima possibile”, ha spiegato WikiLeaks.

Assange ha vissuto per più di cinque anni in una cella di 2 x 3 metri, isolato per 23 ore al giorno.

Dopo il suo rilascio, molti leader latinoamericani hanno celebrato la notizia.

Tra loro figurano il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, il governatore del Messico, Andrés Manuel López Obrador, e la presidente eletta della nazione azteca, Claudia Sheinbaum.

nota/se