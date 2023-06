Samsung introduce la modalità SeeColors nella gamma di TV e display del 2023 per migliorare l’esperienza degli utenti con perdita di colore – America Latina Samsung Newsroom

Una funzione di accessibilità aiuta gli spettatori con problemi di visione dei colori a ricalibrare i loro schermi per un’esperienza visiva più soddisfacente

Annunciato Samsung Electronics Co ha annunciato l’aggiunta della modalità SeeColors alla sua linea 2023 di TV e monitor.[1] La funzione di accessibilità recentemente aggiunta offre diverse regolazioni del colore a seconda dei gradi e dei tipi di deficit della visione dei colori (CVD),[2] consentendo una migliore esperienza visiva.

La modalità SeeColors offre nove preimpostazioni di immagine in modo che gli utenti possano selezionare l’opzione più adatta a loro. La funzione regola i livelli di rosso, verde e blu per garantire agli spettatori di distinguere facilmente i colori sullo schermo in base al grado o al tipo di DVC.

Rilasciato originariamente come app nel 2017, SeeColors aiuta le persone che utilizzano DVC a godersi il proprio schermo nel modo in cui doveva essere visto. Questa funzione è ora integrata nei menu di accessibilità di TV e monitor ed è più facilmente disponibile per gli utenti. I consumatori che hanno già acquistato il modello 2023 riceveranno un aggiornamento software per aggiungere SeeColors all’elenco di accesso.

Samsung ha ottenuto la certificazione “Color Vision Accessibility” da TÜV Rheinland,[3] In riconoscimento della capacità della modalità SeeColors di aiutare le persone con malattie cardiovascolari a godersi meglio i contenuti sugli schermi Samsung. Questo riconoscimento si basa sull’impegno di Samsung per l’accessibilità, all’interno della visione di “Schermi ovunque, schermi per tutti”.

“Siamo entusiasti di offrire ulteriori funzionalità di accessibilità, tra cui SeeColors e la modalità Relight, alla nostra linea di TV e monitor 2023 per aiutare le persone con daltonismo e disabilità visive”, ha affermato Seokwoo Jason Yong, Vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung . . elettronica. “Seguendo la visione di ‘Schermi ovunque, schermi per tutti’, continueremo a innovare e ad avvicinare le tecnologie complete ai nostri clienti”.

Per saperne di più sulle funzioni di accessibilità di Samsung, visita samsung. com.

[1] La modalità SeeColors è disponibile sulla linea Samsung di TV e display 2023, tra cui Neo QLED, QLED, OLED, smart display e monitor da gioco G95SC.

[2] Questa funzione non è destinata all’uso nella diagnosi di malattie o altre condizioni, o nel trattamento, mitigazione, cura o prevenzione di qualsiasi malattia o problema medico. Tutte le informazioni ottenute o accessibili tramite questa funzione sono fornite per comodità dell’utente e non devono essere interpretate come consulenza medica.

[3] TÜV Rheinland, con sede a Colonia, in Germania, è un’organizzazione di test di fama mondiale che fornisce certificazioni di qualità e sicurezza a vari settori. Certificato di accessibilità per la visione dei colori rilasciato il 7 giugno 2023.