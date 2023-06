La rete 5G potenzia il settore del turismo attraverso Telefónica

Il turismo in Spagna sta attraversando un buon momento dopo gli anni turbolenti lasciati dalla pandemia. Senza andare oltre, il primo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da buoni dati: il reddito del settore è aumentato del 44,7% in più rispetto all’anno precedente secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (INE). Questi buoni numeri sono accompagnati dalla capacità della tecnologia di rilanciare il turismo. Questo è il caso delle reti 5G. Grazie a questa innovazione, sempre più progetti vengono sviluppati in questo settore: ad esempio, il primo hotel in Spagna con traduzione simultanea grazie al 5G e all’Edge Computing di Telefónica.

L’obiettivo di questa iniziativa è fornire un sistema di traduzione simultanea in più di 80 lingue. In questo caso, la bassa latenza del 5G con Edge Computing rende la traduzione istantanea e garantisce così una conversazione veloce. Inoltre, Telefónica, in collaborazione con Meliá Hotels International, ha sviluppato un progetto pilota per tagli di rete, Una tecnologia che permette di dividere la rete in diverse sezioni con diverse capacità. In questo modo, l’Hotel Melia Madrid Serrano può garantire servizi con diverse esigenze di comunicazione, come i servizi di streaming video, garantiti anche in periodi di grande afflusso di visitatori.

Le possibilità del 5G nel settore del turismo sono molto ampie. Per questo motivo, Telefónica promuove queste e altre tecnologie. Pertanto, questo gigante delle telecomunicazioni ha sviluppato la prima iniziativa di realtà aumentata 5G che consente di vedere contenuti immersivi sovrapposti a un paesaggio dal finestrino anteriore di un autobus turistico. Si tratta del 5G Enhanced Tourism Project, che è stato inaugurato su un percorso stradale sul Monte Montjuïc (Barcellona). Anche la realtà aumentata e mista beneficia del 5G a Segovia, poiché i visitatori della città possono godere di una visita guidata immersiva utilizzando un’app a cui è possibile accedere tramite qualsiasi smartphone o tablet o tramite occhiali per realtà virtuale. Il 5G consente il download di contenuti in tempo reale e consente agli elementi 3D incorporati nell’ambiente reale di muoversi nello scenario immersivo.

In ogni caso, Segovia non è l’unico luogo in cui Telefónica ha portato la tecnologia 5G: anche Torremolinos (Málaga) ne sta godendo i vantaggi. La città di Malaga può collegare le proprie risorse municipali a una rete privata che garantisce la disponibilità di risorse per gestire gli spazi indipendentemente dalla congestione della rete commerciale. Inoltre, l’Edge Computing consente l’analisi in tempo reale dei video registrati dalle telecamere connesse al 5G utilizzando l’intelligenza artificiale.

Digitalizzazione della destinazione

Le destinazioni turistiche smart si stanno moltiplicando negli ultimi anni. Nel corso del 2022, infatti, Telefónica ha pubblicato 10 nuovi casi d’uso per quasi 17 milioni di euro finalizzati allo sviluppo di città intelligenti incentrate sul turismo. Arona, il Consiglio provinciale di Badajoz, Bilbao o il Consiglio provinciale di Cadice, tra gli altri, sono alcune delle regioni che hanno beneficiato dell’impegno di Telefónica nello sviluppo di destinazioni turistiche intelligenti. Insieme a Red.es, ente pubblico di impresa del Ministero dell’Economia e della Trasformazione Digitale, l’operatore ha integrato diverse soluzioni tecnologiche per favorire la digitalizzazione dei rispettivi comuni. In questo senso, Diego López Román, direttore dei Corporate Smart Services di Telefónica Spagna, è orgoglioso della sua “capacità di contribuire con la nostra migliore tecnologia alla trasformazione digitale delle regioni”. “Questa capacità ci ha permesso di digitalizzare tutti i tipi di destinazioni, dal turismo al sole e da spiaggia, alle crociere e ai festival, allo sport e all’urbano”, aggiunge.

Tutto questo dispiegamento si aggiunge agli altri 60 casi di città intelligenti già in atto in tutta la penisola, nelle isole spagnole e nei municipi, che fanno di Telefónica un punto di riferimento nella tecnologia applicata al turismo e alle città intelligenti. Inoltre, nell’ambito della sua strategia intelligente, l’operatore ha sviluppato la piattaforma Thinking City, già affermata come punto di riferimento nel settore del turismo: si tratta di un’applicazione componente software gratuita che consente l’analisi avanzata dei dati e progetti di analisi. Predittivo. Rilevando qualsiasi città, puoi misurare molti aspetti che diventano informazioni preziose quando prendi decisioni. A tal fine, Telefónica lavora su soluzioni che analizzano i flussi turistici, migliorano le infrastrutture di comunicazione e creano contenuti digitali attraverso la realtà aumentata e virtuale.

Ourense, provincia intelligente

Questa provincia galiziana che attira ogni anno molti turisti è la protagonista dell’iniziativa “C’è Ourense per te. Scopri”. Ancora una volta, la tecnologia sta contribuendo a trasformare la provincia in una destinazione turistica intelligente. Lo fa attraverso una piattaforma integrata di turismo intelligente che offre ai turisti informazioni interessanti sulle risorse turistiche che possono trovare e sui servizi e le esperienze coinvolgenti di cui possono godere. Inoltre, altre innovazioni come i big data, che svolgono un ruolo importante nella pianificazione di percorsi ottimizzati in base al profilo del viaggiatore, o l’Internet of Things, che consente di contare le persone e tracciare i veicoli, si aggiungono a questo percorso verso la digitalizzazione.

