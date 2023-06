L’app Cash monitora i problemi tecnici con transazioni duplicate – NBC New York (47)

L’app Cash ha rilevato un problema tecnico che ha causato ad alcuni utenti l’addebito del doppio dell’importo per determinate transazioni con carta di credito martedì.

Il servizio di pagamento ha dichiarato che il problema è stato risolto e gli utenti interessati verranno informati. I rimborsi verranno emessi anche alla fine della giornata.

Vedi altro Di recente abbiamo scoperto un problema tecnico che ha provocato ad alcuni clienti l’addebito del doppio dell’importo per determinate transazioni con carta di credito.

Abbiamo risolto il problema e rimborseremo qualsiasi importo addebitato in modo errato entro la fine della giornata. CashSupport 27 giugno 2023

“Sappiamo che situazioni come questa possono essere frustranti e ci scusiamo per qualsiasi difficoltà che ciò possa aver causato”, ha dichiarato Cash App in una nota. Ha aggiunto: “Ci impegniamo a proteggere ogni account e transazione sull’app Cash e lavoriamo sempre per migliorare l’esperienza”.

Lunedì, Cash App ha affermato che i clienti hanno riscontrato saldi negativi sui conti a causa del calo dei servizi di supporto telefonico e delle app della piattaforma.

Questa non è la prima volta che l’app Cash ha frustrato molti. All’inizio di questo mese, il Consumer Financial Protection Bureau ha emesso un avviso sulle app di condivisione di denaro, tra cui l’app Cash e Venmo, dicendo che gli utenti dovrebbero fare attenzione all’uso a lungo termine. L’agenzia ha affermato che mancano le protezioni federali che i consumatori otterrebbero in banca, mettendo a rischio il denaro.

Cosa dice l’app CASH sui rimborsi?

L’app Cash informerà i clienti interessati del problema.

Il servizio di pagamento ha affermato che il problema è stato risolto e che i rimborsi verranno emessi entro la fine della giornata.

Il supporto di Cash App può essere raggiunto al numero 1 (800) 969-1940, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00 ET.