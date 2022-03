aura infinita È stato rilasciato lo scorso dicembre e l’accoglienza da parte della critica e della community è stata molto positiva, sia con la modalità storia che con la modalità multiplayer. Sebbene con l’ultimo sia richiesto più lavoro, dal momento che 343 industrie Dovrebbe aggiungere molti più contenuti di quelli che possiamo trovare attualmente. così, Halo Infinite presenta i dettagli della sua nuova stagione di modalità multiplayer.

In un post sul sito di aura di stradaIl direttore creativo del progetto, Joseph Staten, descrive in dettaglio il futuro del titolo in termini di nuova stagione, modalità Forge e modalità cooperativa della campagna. Questi due componenti aggiuntivi non hanno ancora una data di rilascio esatta, anche se la modalità Forge sembra scomparire per la stagione 3. D’altra parte, lo èLa seconda stagione intitolata “Lupi solitari” ci porterà più contenuti della storia in forma cinematografica e ci darà ricompense Per quanto riguarda gli “Spartans Lonely” che brilleranno in questa nuova stagione, come spieghiamo nel concept tecnico di seguito.

Inoltre, Staten conferma l’arrivo di due mappe (una per “Great Team Assassin” e una per il resto delle modalità) Insieme a molte nuove modalità di gioco come “King of the Hill”. Speriamo che quando questa nuova stagione verrà lanciata il 3 maggio, potremo goderci ancora di più il fantastico multiplayer che 343 Industries ha creato per questa versione.