Mosca, 30 giugno. – La Russia ha descritto, in violazione del diritto umanitario internazionale, l’uso di strutture civili nella città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, come rifugio per mercenari stranieri legati ai ranghi dell’Ucraina.

Non abbiamo visto una sola conferma di alcun caso in cui l’esercito russo abbia deliberatamente bombardato obiettivi civili. “Il fatto che gli ucraini abbiano utilizzato strutture civili in violazione del diritto umanitario internazionale e commesso un crimine di guerra è colpa dell’Ucraina”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa.

D’altra parte, il diplomatico ha osservato che l’Occidente sta cercando di guadagnare tempo con il conflitto in Ucraina per riempire Kiev di armi e minacciare i confini della Russia.

“Cercheranno una sorta di cessate il fuoco e guadagneranno tempo per rafforzare militarmente l’Ucraina, creare nuove infrastrutture militari e trasferirvi armi mortali a lungo raggio”, ha sottolineato Lavrov.

Recentemente, il comitato investigativo russo ha aperto procedimenti penali contro 160 mercenari, provenienti da 33 paesi, che partecipano alle ostilità ucraine.

Dal 24 febbraio 2022 la Russia ha lanciato un’operazione militare in Ucraina con l’obiettivo di disarmare e screditare il governo di Kiev, che da otto anni tormenta la regione del Donbass. (PL) (Foto: Sputnik)