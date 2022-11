Hanno lanciato una campagna per pubblicizzare i vantaggi dei contenitori e delle chiusure in metallo

Attraverso questa iniziativa, l’associazione cerca di trasmettere ai consumatori di tutte le età i molteplici valori dei contenitori metallici e delle loro serrature, in particolare la loro caratteristica principale: la capacità di riciclare senza limiti.

Secondo l’ente, il metallo è uno dei materiali più sostenibili esistenti in quanto viene riciclato per sempre, promuovendo un processo di economia circolare. Per questo, ha spiegato, nella campagna sarà molto presente il simbolo dell’infinito, concept che rappresenta la qualità del metallo come materiale infinitamente durevole e riciclabile.

Per le sue proprietà, AME ha spiegato che il metallo ha dimostrato di essere il materiale di imballaggio ideale, perché oltre ai vantaggi legati alla sostenibilità, i contenitori e le chiusure in metallo sono un chiaro esempio di efficienza e performance nella catena di produzione e fornitura. Inoltre, a suo avviso, tale rigidità consente di riempire, stoccare e successivamente trasportare i contenitori senza il rischio di rotture o perdite di prodotto.

Per quanto riguarda la parte più estetica, ha sottolineato che gli imballaggi e le serrature in metallo offrono ai marchi un vantaggio competitivo significativo. “La personalizzazione di dimensioni, forma e design che questi contenitori consentono, significa che i marchi hanno infinite possibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze”, ha aggiunto.

L’associazione ha spiegato che il metallo è anche il materiale più riciclato. Pertanto, il tasso di riciclaggio combinato degli imballaggi in acciaio e alluminio nel 2021 in Spagna raggiunge l’86,4% e costituisce un punto di riferimento in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.

Affinché questi numeri continuino ad aumentare, con questa iniziativa AME vuole lanciare un messaggio chiaro alla popolazione: consumo di contenitori metallici – lattine per alimenti e bevande, aerosol, contenitori industriali come vernice o contenitori decorativi come un biscotto di metallo scatola – serrature metalliche – coperchi o sigillatura Vino minerale – è una forma di consumo sostenibile. Per questo, e questo sarà un altro dei messaggi principali, vanno depositati tutti nel contenitore giallo.

Azioni della campagna

Tra le varie azioni volte ad avvicinare alla società le proprietà di questa sostanza, l’associazione presenterà, innanzitutto, un video informativo che sarà condiviso su diverse piattaforme. La campagna avrà anche una presenza importante sui social network con la partecipazione di personalità di spicco influencer da diversi campi.

Allo stesso modo, AME ha lanciato un’iniziativa, I Premios Infinito, un premio creato con l’obiettivo di promuovere e riconoscere il miglior lavoro nella diffusione delle proprietà e dei benefici dei contenitori e delle chiusure in metallo.