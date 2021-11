Hanno preso 400mila euro tra auto, gioielli e orologi

Dopo quello che è stato Pareggio 1-1 tra Inter e Milan, Che si è giocato il 7 novembre Un campionato, Arturo Vidal La casa ha ricevuto una brutta notizia. È nel bel mezzo del gioco, Un commando di ladri ha fatto irruzione in una casa di proprietà di un centrocampista cileno vicino al Lago di Como e ha saccheggiato 400.000 .

Nonostante l’evento sia avvenuto poche settimane fa, la notizia è stata resa pubblica solo questa domenica dai media italiani. Ha anche detto che i ladri hanno preso soldi, un’auto Mercedes, gioielli e orologi.

Secondo la ricognizione della polizia, i ladri hanno fatto irruzione nella casa di Vital Dalle 20:45 alle 21:00 ora locale, durante l’orario di apertura del concorso. Quella domenica il centrocampista giocò 23 minuti nel derby di Milano.

Un modello che può essere ripetuto

Questo tipo di attacco ai calciatori non è nuovo e molti giocatori dei club più importanti d’Europa, tra cui Barcellona e PSG, sono già stati colpiti. Sapendo che la proprietà della festa è vuota, i ladri approfittano di quel momento per entrare senza essere visti. Infatti, durante il suo periodo alla Juventus, Vidalum è stato vittima di un furto con scasso nella sua casa.

L’attuale villa in Cile è stata affittata in passato da un ex giocatore brasiliano Adriano Light è stato derubato nel 2008.