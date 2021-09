Hanno pubblicato il trailer di “Las polacas”, un cortometraggio con Tahime Alfareño e Coralita Fellowes.

trailer breve elettrodi, interpretato da attrici cubane Tahimi Alvariño e Coralette veloce Ha finalmente visto la luce. Il materiale audiovisivo è stato pubblicato su YouTube, sul canale del suo direttore, Carlos Barba Silva.

Insomma, Coralita e Tahimi non solo condividono i ruoli principali, ma portano anche sul grande schermo il loro ruolo di madre e figlia. Dopo tanti anni senza lavorare insieme.

“La premiere del trailer di” Las Polakas “, ha scritto Tahime Alfareño sui social network.

Il cortometraggio, le cui riprese sono terminate nel 2019, si svolge durante il viaggio di madre e figlia su una Fiat Polski, popolarmente chiamata “polaquito” a Cuba. Lungo il percorso, i protagonisti del film ripercorrono la loro vita, le loro lotte e soprattutto il rapporto con la persona che era il marito dell’uno e il padre dell’altro.

La sceneggiatura del cortometraggio è stata scritta dal regista di Guantanamo Carlos Barba, che ha anche il cortometraggio 25 oreCon protagonista la famosa attrice cubana Isabel Santose condividi Enrique Pineda Barnett e Alicia Bustamante.

Barba vive in Messico da diversi anni ed è regista di documentari legati alla storia del cinema cubano, come fine echi (2002), Ricordi di Lucia (2003), donna in attesa (2005) e La canzone di Rachel (2007).

Tahime e Coralita hanno lavorato insieme nei film Valzer a L’Avana Vecchiadalla fine degli anni ottanta; e Lista d’attesa, a partire dal Juan Carlos Tapio, Insieme a Jorge Perugoria e Vladimir Cruz.

puoi seguire CiberCuba Entertainment occupazione Sito di social network Facebooke Instagram NS Youtube.