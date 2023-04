Hexfit, il programma leader in Canada e Francia, è ora disponibile in spagnolo per personal trainer e operatori sanitari in Spagna

Con una libreria di oltre 11.000 esercizi, Hexfit è un software progettato per semplificare il compito di creare programmi a lungo termine, sessioni di allenamento e ricette di allenamento con più opzioni. In modo semplice e veloce, Hexfit permette di pianificare allenamento, design, bici grandi, bici medie e mini bici con le caratteristiche desiderate e renderle visibili ai clienti.

Con oltre 11.000 esercizi con video per le app mobili dei clienti, grafici degli esercizi da stampare o creare un PDF dell’esercizio.

Concentrati sui personal trainer

Hexfit, il programma leader in Canada e Francia, è ora disponibile in spagnolo per la comunità di personal trainer e operatori sanitari in Spagna.

Hexfit è uno strumento per facilitare tutti i tipi di valutazioni o test, che creerà un grafico visivo e semplice per formatori e clienti per monitorare i risultati. Dalla registrazione dei dati sulla composizione corporea, o dati generali come l’altezza o il livello di motivazione, a dati più specifici come il livello di insulina a digiuno o il colesterolo HDL. Sarà inoltre possibile registrare tutti i tipi di test eseguiti per i clienti, dal test di equilibrio con gli occhi aperti, il movimento del monitor funzionale (FMS), lo sprint di 10 m, alla capacità lattica o all’indice Dixon.

Con Hexfit, i trainer saranno in grado di offrire ai propri clienti un’app che consente loro di seguire da vicino, anche se allenano molte persone contemporaneamente, i loro clienti si sentiranno come se la stessero solo allenando e consentirà ai clienti di sentirsi connessi senza invadere lo spazio e il tempo degli allenatori.

E se stai facendo un allenamento di gruppo, Hexfit ti permetterà di monitorare le persone che fanno parte del gruppo, ti permetterà di creare obiettivi e creare sfide per le persone del gruppo, e persino effettuare videochiamate o inviare messaggi all’intero gruppo. gruppo.

Hexfit dispone di strumenti che consentono la comunicazione bidirezionale, in cui i clienti possono inviare informazioni di base, come il peso che stanno utilizzando in un allenamento, per mostrare quale allenamento viene monitorato con quale dispositivo di attività.

L’app mobile Hexfit consentirà ai clienti di connettersi a Strava, Polar, Garmin, Suunto, ecc…

Hexfit permetterà ai personal trainer di risparmiare tempo, fare un salto qualitativo e professionale, oltre che avvicinarli a tutti i loro clienti come se ne avessero solo uno.

Per fare il salto e ottenere lo strumento definitivo per i personal trainer, in Hexfit li accompagnano e li aiutano a raggiungerlo.

È possibile richiedere una demo scrivendo a [email protected] Oppure chiamando il 618081841.