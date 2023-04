Partite classificate di Warzone 2: data di rilascio e tutte le informazioni che sappiamo finora – Call of Duty: Warzone 2

È stata annunciata la modalità Classificata per il popolare gioco Battle Royale Call of Duty: Warzone 2.0.

Dopo la richiesta dei fan, sembra essere finalmente arrivato Partite classificate Appariranno in Warzone 2. Questa modalità è stata annunciata insieme a una serie di nuovi oggetti in arrivo Stagione 3 Come il cecchino FJX Imperium e il fucile Cronen Squall.

Oltre al nuovissimo Battle Pass soprannominato BlackCell Battle Pass, la Stagione 3 porterà anche le tanto attese partite classificate nell’arena del Battle Royale. Tuttavia, le informazioni fornite da Blog di Call of Duty Era piuttosto una rarità. Pertanto, va notato che questa voce andrà Aggiornamento graduale Più informazioni vengono rivelate.

Data di rilascio della partita classificata di Warzone 2

Le partite classificate arriveranno durante la Stagione 3

Activision-Blizzard non ha fornito una data di uscita esatta per inserire questo gioco Zona di guerra 2. Di certo non arriverà all’inizio della terza stagione, ma dovrebbe arrivare nel corso di essa, come indicano le dichiarazioni degli sviluppatori: «Maggiori informazioni su questa nuova esperienza [partidas clasificatorias] Disponibile mezza stagione».

Pertanto, molto probabilmente riceveremo questo contenuto in un aggiornamento mezza stagione (Stagione 3: Ricaricato). Al momento non è noto come possa funzionare questa mod o quali bonus possa offrire ai giocatori. Aggiorneremo questa voce non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

