Hirving Lozano offre al Napoli la leadership in Italia

Nonostante Lozano non fosse titolare e fosse ancora paralizzato dall’infortunio di qualche settimana fa, il direttore tecnico del Napoli Luciano Spalletti gli ha dato fiducia nel secondo tempo della partita contro lo Spezia.

Hirving Lozano Non si stanca mai di provare giocate offensive. Ancora e ancora, il ‘Cucky‘ è stata la motivazione principale Napoli Per loro di passare in vantaggio in Serie A all’inizio della sesta giornata del Campionato Italiano.

I fischi dalla panchina, le lamentele dei compagni e la frustrazione per non aver finito le giocate nel migliore dei modi’Chucky Lozano Vissuto negli ultimi minuti di gioco Stadio Diego Armando Maradona.

Sono bastati 33 minuti all’esterno messicano per cambiare il corso della partita. Sebbene avesse già recitato importanti in precedenza, non ha fallito nel compito Giacomo Rasatori Segna il gol della vittoria per i napoletani.

L’attaccante messicano non si è allenato con la squadra dopo aver lasciato la partita contro la Lazio per un infortunio alla testa. Belle foto

Lozano aveva almeno due gol netti, uno su tiro che non riusciva a coordinare e uno su calcio d’angolo. In entrambi i casi il gol era quasi da solo e si limitava a dare la direzione alla palla.

Il ‘Cucky’ Ha lottato, ma alla fine ha trovato dove doveva essere e ha risposto alla fiducia del suo leader.

Il messicano prende palla sulla destra e controlla bene l’area. Ha inviato un cross basso che è andato a lato del dischetto Lampone Che ha definito l’interno del suo piede destro per l’1-0 negli ultimi istanti.

Lozano è stato giudicato migliore in campo. Rimproveri, richieste e fallimenti hanno dato i loro frutti quando ha offerto un aiuto incoraggiante Napoli alla leadership. Con queste prestazioni, gli Aztechi potrebbero tornare alla formazione titolare e riguadagnare l’importanza che ha perso a causa dei recenti infortuni.

Il Chucky Lozano Era l’eroe dei napoletani e un passaggio sicuro li ha portati sopra la Serie A.