“Ho fatto molti sacrifici per Gerard.”

Era il giugno del 2022 quando Shakira sorprese tutti rilasciando un comunicato in cui rivelava la sua separazione da Gerard Pique, padre dei suoi due figli, Sasha e Milan. La coppia, che aveva una relazione da quasi dieci anni, è poi impegnata in una delle rotture più critiche per i media degli ultimi tempi. Traduttore di canzoni come fortuna Anche Waka Waka Si è rivolto alla musica per guarire, ed è stato allora che ha pubblicato un intero arsenale di canzoni piene di allusioni alla sua ex e nuova compagna, Clara Shea. Ora, quasi due anni dopo, un certo Barranquilla si è aperto e ha rivelato alcuni dettagli sulla rottura.

Lo ha affermato in un'intervista a volteAppena una settimana prima dell'uscita del nuovo album La donna non piangeva più. È un album che nasce dal dolore dopo la separazione dal padre dei suoi figli. Nello specifico, è stato onesto con i media al riguardo. Ha espresso la sua opinione su ciò che i ragazzi hanno pensato dopo aver ascoltato il testo controverso della canzone: “Sanno che c'è un solo modo di vivere ed è accettare il dolore e ognuno di noi ha modi diversi per farlo”. Sessioni musicali di Bozra, volume 53Pieno di allusioni all'ex calciatore e alla sua attuale compagna.

La cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué con i loro figli Milan e Sasha durante una partita dell'ACB nel 2019 Mario Guascone / altre fonti

Riguardo ai più piccoli ha rivelato anche alcuni dettagli, ad esempio che il figlio maggiore ha ereditato dalla madre il talento per la musica. “Quando suo padre ed io stavamo attraversando il processo di separazione, Milan ha scritto due canzoni fantastiche, di quelle che ti fanno piangere”, ha detto il colombiano. Da notare che infatti i più piccoli facevano parte del video ufficiale armoniosoQuesto è un argomento venuto alla luce quando Shaq e i suoi figli si trasferirono definitivamente a Miami dopo aver vissuto a Barcellona fin dalla nascita dei figli.

Per quanto riguarda in particolare il suo periodo in Spagna, si è aperto. Vale la pena notare che Shaq ha vissuto a Miami, dove ha sviluppato gran parte della sua carriera, quando ha incontrato Gerard Pique. “Ci sono stati tanti sacrifici per amore. Per molto tempo ho messo tutto da parte per stare al fianco di Gerard e fargli giocare a calcio”, ha detto. volte.

Dai nuova energia alla tua carriera

Nuovo album, nuova vita

Ora tradotto Congratulazioni E routine E non potrebbe essere più felice di riprendere in mano le redini della sua carriera dopo sette anni senza pubblicare un nuovo album. E anche i suoi fan non potrebbero essere più felici, dato che finalmente hanno riavuto il loro artista preferito. Il prossimo album uscirà il 22 marzo e sarà composto da 16 canzoni in lingua spagnola contenenti ritmi pop, reggaeton, ballate ed elettronica.

In questo album, Shakira ha collaborato con altri artisti come Bezarap, Ozuna, Karol G, Cardi B, Grupo Frontera, Alejandro Rau, Fuerza Regida e Manuel Turizo. È prevista anche una tournée dell'artista. “Penso che il mio nuovo tour sarà il tour della mia vita. Sono molto emozionata”, ha detto in un'intervista alla rivista Billboard qualche mese fa. Non c'è dubbio che Barranquilla sta attraversando una nuova era.