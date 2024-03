Estéreo Picnic Festival 2024: La capitale trasmetterà il festival in diretta

Il festival si terrà al Parco Simon Bolivar e quest'anno cambierà la sua sede abituale al campo da golf Briceño 18. Cortesia dell'immagine

L'edizione di quest'anno dell'Estéreo Picnic Festival si terrà nel Parco Simón Bolívar a Bogotá. La città accoglierà artisti come Blink-182, Nicki Nicole, The Offspring, Grupo Frontera, Feid e Sa!koro, che si esibiranno in diverse fasi del festival. Il Festival FEP si terrà tra giovedì 21 marzo e domenica 24 marzo e il canale televisivo Al Asimah ha recentemente annunciato che trasmetterà il festival in diretta sul suo segnale televisivo aperto e sulle sue piattaforme digitali. “Ci saranno otto ore di diretta al giorno, durante i quattro giorni del festival”, si legge nel comunicato.

“La trasmissione del lungomare Estéreo rappresenta una pietra miliare nella storia della capitale. Il canale viene inaugurato quest'anno come canale ufficiale dei Festival di Bogotà. Raggiungere i cittadini con un ampio campione di questo festival è di grande valore. “Questo è un manifesto che non abbiamo mai visto sugli schermi della capitale, si tratta di scommesse mirate al gusto popolare del pubblico, dove oltre al manifesto internazionale brillano le proposte nazionali più importanti del momento”, afferma Adriana González Hassig, Editoriale. Produttore televisivo.

“Il contenuto principale, che sarà trasmesso sullo schermo tradizionale (TV), sarà di responsabilità di Pato Mantilla e Andres Salazar,” ha spiegato. Capital manterrà diversi punti di interesse nei suoi programmi radiofonici, che includono presentazioni di artisti, interviste e altri contenuti che spiegano fattori importanti del festival come la presenza delle donne nella musica, gruppi nazionali, ecc.

La giornalista di Washington D.C. Laura Champoeta si occuperà di fare un giro nel Parco Simón Bolívar per presentare al pubblico che guarda il festival sullo schermo le esperienze vissute durante l'evento.

Quando guardi la trasmissione FEP 2024 su DC?

Il canale televisivo trasmetterà il festival con il segnale aperto a partire dalle tre del pomeriggio e trasmetterà anche contenuti in diretta sui suoi diversi canali di comunicazione, tra cui i social media e il suo sito web. Secondo il comunicato stampa, l'evento sarà trasmesso quotidianamente per otto ore.