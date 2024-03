Ross Lynch, Intimo: la sua ammirazione per Charlie Garcia, la sua amicizia con Lale e il suo gusto per il dulce de leche

Intervista con The Driver Era al Lollapalooza 2024

Sorprese, errori sul palco e gesti d'amore verso l'Argentina. Il secondo giorno di Lollapalooza 2024 Aveva tutto. Di magia Sam Smith All'immaginazione SZA, migliaia di persone hanno trascorso un'intera giornata all'ippodromo di San Isidro. Allo stesso modo, c'era un'altra band che faceva impazzire la gente Era dell'autista. Duo rock alternativo americano composto da fratelli Ross Lynch E Rocky LynchHa portato fuori la sua musica migliore sul palco alternativo. Prima della presentazione i giovani hanno parlato tra loro programma televisivo Hanno sottolineato il loro amore per il Paese.

mi piace lui Charlie GarciaQuesto grazie alla sua amicizia con Laly Esposito Con il loro gusto per i costumi argentini, The Driver Era ha chiarito che hanno creato un'unione con il nostro popolo e le loro caratteristiche durante la loro visita in Argentina.

Ross Lynch è diventato famoso nel 2013 grazie al suo ruolo da protagonista nel film Disney Teen Beach.

Il giovane leader dell'era dei motociclisti è nato e cresciuto a Littleton, in Colorado.

– Quanto sai dell'Argentina? Ti mostriamo alcune foto e vediamo se riesci a riconoscere tutti i personaggi e se riesci a dirci i loro nomi.

– OK. Bene, Messi (ride). E' Lali?

– Sì, Lali. Cosa sai di lei?

-Lei è un'artista straordinaria. È come un'amica. Non l'ho mai incontrata di persona.

– Qui in Argentina diciamo che è una delle artiste più belle.

– Sì, ci sono molte belle ragazze in Argentina.

Quando Ross e Rocky videro la foto di Charlie Gracia, le loro espressioni erano tra la confusione e lo stupore.

-Mi sento come se conoscessi questo ragazzo. È lui che si è buttato dal balcone, vero?

-È uno dei nostri idoli musicali.

– Si si. Salta dal balcone nella piscina.

-Charlie Garcia.

– Wow, due a due! Fa buona musica e noi la ascoltiamo.

– Compagno.

– Sì, hai potuto provarlo?

– Si si.

-E ti è piaciuto?

– Si si.

Il dulce de leche è una passione nazionale. Lo riconosci?

– È… dulce de leche!

– Chiaro. Puoi provarlo?

– SÌ. Abbiamo ottenuto tutto? Sorprendente!

Si lanciano, sorridono e si stringono la mano in segno di vittoria.

Nel corso del 2023, a metà agosto per l'esattezza, le voci sul romanticismo attorno a Bruce Lynch e Laly Esposito hanno cominciato a crescere. Il fatto è che il cantante e musicista americano ha iniziato a seguirsi sui social network e ha avuto circa 2.0 cenni, lodando le loro foto e i loro video.

Alle versioni circolanti è stato aggiunto che i due artisti sono stati visti insieme ad un concerto in Europa, dove si sono scambiati di nuovo. Piace. Sempre nei giorni scorsi, era stata proprio l'attrice a commentare la foto del musicista americano. “Questa è la mia tecnica”“, ha scritto in inglese, che significa “questo è il mio stile”.

Chi è Ross Lynch? Il giovane leader di The Driver Era è nato e cresciuto a Littleton, Colorado, il 29 dicembre 1995. È un artista a tutti gli effetti: canta e suona la chitarra, il violino e il pianoforte, oltre a esibirsi e ballare. Nel 2007 si trasferisce con la famiglia a Los Angeles e lì inizia a dare forma alla sua carriera artistica.

Nel 2013 è diventato famoso grazie al suo ruolo da protagonista nel film Disney, Spiaggia per adolescenti. Dopo il successo nella recitazione televisiva, ha deciso di concentrare la sua carriera tra cinema e musica. Ha lavorato ad una serie Disney Austin e Ali Ha recitato in diversi film, tra cui: Il mio amico Damer.

