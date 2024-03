Salute Danielle Bisogno 17 marzo: È in convalescenza accanto alla figlia e con supporto psicologico dopo la morte della madre

Daniele Bisogno è uscito dall'ospedale da 11 giorni, dove è rimasto in terapia intensiva per quasi un mese, dopo aver riportato un'infezione polmonare. Foto: Patty Chapuis, YouTube

Dallo scorso 8 marzo Daniele Bisogno Da casa continua una seconda fase di cure mediche globali per ripristinare la sua salute. La conduttrice ha 50 anni Ha trascorso quasi un mese in terapia intensiva e moderata Al CDMX South Hospital a causa delle sue gravi ferite Infezione polmonare Che ha contratto a metà del 2023, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, peggiorato all'inizio dello scorso febbraio.

Bisogno, la cui dimissione dall'ospedale ha suscitato speculazioni nei giorni successivi al suo rilascio dal centro medico, ha inviato una lettera a Patty Chapuische lo ha riprodotto durante la trasmissione del 15 marzo finestre.

La registrazione audio, oltre ad essere un'espressione di gratitudine verso il suo capo per il sostegno che gli ha dato durante il ricovero, è stata anche un messaggio per i suoi follower. “La bambola”che ha seguito da vicino il suo processo di recupero.

Daniele Bisogno invia un messaggio

“Tutta la giornata è terapia, ma mi sono ripreso bene da tutto. Ancora non riesco a muovermi, non riesco a salire le scale, sono passati tanti giorni… quindi mi muovo già verso i cento, ma c'è c'è ancora molto da fare”, ha aggiunto. Grazie mille per tutto, sai cosa intendo. “dice Bisogno con voce meno attiva del solito.

Senza entrare nei dettagli, ha ringraziato Paty Chapuys per il sostegno che gli ha fornito durante la sua recente crisi sanitaria. Inoltre, parla della sua volontà di inviare un messaggio agli spettatori. “Anche se sto meglio delle altre volte, penso di essere ancora magro.”Chi chiama sottolinea che, sebbene faccia luce su questa realtà, è disponibile a partecipare il più possibile per comunicare con le persone attraverso il programma.

Sabato 16 marzo Daniel Bisogno è riemerso su Instagram, dove ha condiviso due storie in cui mette in risalto il suo amore per sua figlia. Foto: bisognodanil

Il giorno dopo, Daniele Bisogno ha mostrato ancora una volta i progressi positivi della sua cura e ha deciso di condividere la notizia con le sue migliaia di follower su Instagram. “La bambola” Alcuni salirono storie Dove, nonostante non compaia nell’introduzione, il suo messaggio tra le righe è chiaro: si sente meglio.

Il primo post è un video della sua giovane figlia, che mette in mostra il carisma ereditato da suo padre, le cui risate possono essere ascoltate nella stanza. il secondo storia È una foto emozionante di Bisonio che tiene per mano la sua giovane figlia. In passato l'autista ha sottolineato che il desiderio di vedere crescere la figlia Michaela gli ha permesso di andare avanti.

Daniele Bisogno, che a causa della lunga degenza in ospedale ha perso più di 17 chilogrammi, Segui un trattamento completo volto a ripristinare la tua condizione fisica, oltre al supporto psicologico Per superare l'impatto emotivo causato dalla morte di sua madre, Araceli Bissoniola cui morte è avvenuta due settimane dopo il ricovero del conduttore televisivo in ospedale.