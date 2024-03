Honor lancia i nuovi Porsche Design Magic6 RSR e Magic6 Ultimate, due cellulari ispirati al mondo delle auto | tecnologia

onore Porsche Design ha annunciato il lancio del suo secondo smartphone sviluppato in collaborazione con Porsche Design, il Porsche Design Honor Magic6 RSR. Oltre a questo dispositivo di punta, ha introdotto anche l'Honor Magic6 Ultimate, uno smartphone ispirato agli sport motoristici di lusso.

Dopo il primo smartphone pieghevole insieme, Porsche Design Honor Magic V2 RSR, Honor e Porsche Design hanno lanciato il Porsche Design Honor Magic6 RSR.

“Honor lancia con orgoglio Porsche Design Honor Magic6 RSR, un'icona tecnologica guidata dal DNA Porsche e creata con l'obiettivo di andare oltre quanto stabilitoha commentato George Zhao, CEO globale di Honor.

Caratteristiche del telefono Honor Magic 6 RSR

L'Honor Magic 6 RSR include elementi strutturali che ricordano il design Porsche. Dal design esagonale, questo cellulare è realizzato in titanio, materiale molto utilizzato non solo nel mondo delle auto sportive, come conferma il brand.

Allo stesso modo, offre un sistema di fotocamere con sensore Super Dynamic Honor Falcon Camera H9800. Secondo Honor, questo sensore raggiunge una gamma dinamica fino a 15 EV, sei volte maggiore rispetto alla generazione precedente. Ciò consente agli utenti di catturare video e foto in condizioni di illuminazione avverse con contrasto.

Il display Porsche Design Honor Magic6 RSR utilizza la tecnologia NanoCrystal Shield resistente ai graffi. È progettato utilizzando nitrito di silicio, un materiale comune nell'industria automobilistica e aerospaziale, conferma Honor.

Per quanto riguarda le sue prestazioni, questo telefono è alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 3. Ha una batteria Honor Silicon Carbon 2.0 da 5600 mAh.

Magia 6 definitivo

Honor Magic6 Ultimate è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3. In termini di capacità fotografiche, presenta progressi nei sensori e nella messa a fuoco automatica HDR, consentendo agli utenti di catturare immagini in scenari complessi come scene in movimento o condizioni di scarsa illuminazione.

Honor afferma che Magic6 Ultimate si ispira al design degli interni delle auto di lusso.