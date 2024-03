HONOR Magic6 Lite, il cellulare più sorprendente e più resistente ai danni

Sappiamo che, essendo un appassionato amante della tecnologia, dello stile e delle tendenze, hai bisogno di uno smartphone che si adatti a te e alle novità Honor Magic 6 Lite Questo è proprio ciò di cui hai bisogno.

È un nuovo dispositivo che ha stabilito nuovi standard nel settore degli smartphone grazie alla qualità dello schermo senza precedenti, alle eccezionali capacità fotografiche, alle prestazioni della batteria migliorate e all'incredibile resistenza a cadute, inciampi e altro ancora.

Per sapere di cosa stiamo parlando vi invitiamo ad immergervi nel nuovo mondo Honor Magic 6 LiteCredici, proprio come noi, rimarrai colpito e vorrai correre a comprarlo.

Eccellenza visiva

Questo dispositivo stabilisce nuovi standard nel settore con una qualità dello schermo senza precedenti.Per gentile concessione d'onore

Questo dispositivo è dotato di uno straordinario display AMOLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione UHD di 1,5K, gamma di colori DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, offrendo immagini cristalline con dettagli cristallini e realistici. Colori.

Offre inoltre una gamma di funzioni di protezione degli occhi, tra cui l'attenuazione PWM a 1920 Hz, la bassa luce blu, l'attenuazione dinamica e la visualizzazione notturna giornaliera, che si prende cura della salute visiva di persone come noi che trascorrono lunghe ore davanti agli schermi.

Magia indistruttibile

Lui Honor Magic 6 Lite Incorpora la tecnologia dello schermo ultra resistente di HONOR con protezione anticaduta a 360 gradi, rendendolo leader del settore in termini di resistenza alle cadute e durata. Con una certificazione di resistenza completa a cinque stelle da SGS, il display rinforzato in vetro HONOR Shield presenta una tecnologia di ammortizzazione avanzata, utilizzando nuovi materiali, aumentando la capacità di assorbimento degli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima durata, anche quando ciò accade. 1,5 metri. Quindi non preoccuparti, questo nuovo smartphone è protetto da queste innovazioni in ogni angolo.

Immagini accattivanti

Honor Magic 6 Lite Ha un sistema a tripla fotocamera composto da una fotocamera ultra nitida da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera da 108 MP ha un ampio sensore da 1/1,67 pollici e un'ampia apertura f/1,75 pollici, che consente di catturare più luce e produrre immagini con una chiarezza più vivida. Questo sistema offre anche un'elevata qualità ottica con zoom 3X e un impressionante motore di motion capture, garantendo scatti più nitidi con grandi dettagli.