La trilogia funziona meglio su dispositivi mobili che su PS5

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition non è stato accolto esattamente con elogi quando è stato messo in vendita e, sebbene siano stati apportati diversi aggiornamenti per invertire il suo pessimo stato, sembra che ci siano ancora cose che devono essere risolte. Questo è quello che è successo con le versioni mobile dei giochi recentemente lanciati su Netflix, al punto che se vuoi giocare alla migliore versione della trilogia, devi farlo sul tuo cellulare.

Sul sito web di Rockstar puoi leggere quanto segue: “Queste versioni mobili dei classici che definiscono il genere Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas sono disponibili per l’acquisto individuale e presentano ulteriori miglioramenti, inclusa una nuova modalità di illuminazione classica, ripristina l’aspetto del cielo nei giochi originali.

È apparso A video Che mostra il suo aspetto su iPhone 15 e ci mostra, tra le altre cose, l’impostazione “Illuminazione Classica” che rende il cielo più simile a com’era in origine, inoltre sono stati risolti diversi bug. Ora resta da vedere se decideranno di sistemare le versioni console. Ma per ora sembra che se vuoi giocare a GTA: The Trilogy nelle migliori condizioni, dovrai farlo su cellulare. pazzo.