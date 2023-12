Altri licenziamenti segnalati presso Embracer, questa volta negli studi acquistati nel 2021

Il processo di ristrutturazione in corso presso Embracer Group dopo la crisi finanziaria continua a richiedere posti di lavoro Sembra che la fine dell’anno sarà molto lunga per gli studi ed i progetti in corso in alcune delle società acquisite. Recentemente, un nuovo rapporto ha indicato che sono in corso ulteriori tagli al personale.

Video: Guerra Pelitazos: Perché stanno comprando così tanti studi?

Guarda il video

Un altro giorno, un’altra ondata di licenziamenti presso la società o lo studio del Gruppo Embracer

Dopo pochi giorni Confermerà la chiusura dell’ultima edizione di Free Radical Design, che si è costituito nel 2021 per una nuova edizione TimeSplitters, Embracer Group colpisce ancora nel segno. Questa volta, il rapporto si riferisce agli imminenti licenziamenti che avranno luogo presso 3D Realms e Slipgate Ironworks. Secondo le informazioni (via VGC), Scott Miller, fondatore di 3D Realms e attuale presidente dell’editore indipendente Apogee Entertainment, ha rivelato: “Diverse fonti mi hanno riferito questa brutta notizia. Mi dispiace sapere che Embracer Group ha preso di nuovo la scure, questa volta atterrando 3D Realms. Diverse persone, tra cui “Gli sviluppatori principali stanno cercando un lavoro il prima possibile, e spero che lo ottengano presto. Questo mi colpisce molto perché ho lavorato sul nuovo 3D Realms dal 2014 fino a quando Embracer lo ha acquistato due anni e mezzo anni fa.”

Un altro giorno, un’altra ondata di licenziamenti presso un’azienda del gruppo Embracer

Successivamente, Scott Miller ha notato che si erano verificati licenziamenti anche presso Slipgate Ironworks, un altro studio del gruppo Embracer, sebbene il numero di dipendenti che hanno perso il lavoro non sia ancora noto. Tuttavia, il dettaglio degno di nota è che Embracer Group ha acquisito entrambi gli studi nel 2021, in un momento in cui il gruppo europeo stava cercando di espandersi e ha acquisito studi ed editori a destra e a manca.

Nel caso di 3D Realms e Slipgate Ironworks, il primo studio è l’erede di Apogee Software Productions nel 1987, un editore noto per aver pubblicato classici per PC come Comandante Kane, Wolfenstein 3D E Duca Nukem 3D. Per quanto riguarda la seconda parte, si tratta di un team fondato nel 2007 con il nome di Interceptor Entertainment, famoso per la versione non ufficiale. Duke Nukem 3D: ricaricato Ciò li ha poi messi nei guai legali per aver utilizzato il franchise di Gearbox.

Per saperne di più

In entrambi i casi, c’erano progetti in corso che probabilmente sarebbero stati sospesi a causa dei problemi finanziari di Embracer e probabilmente sarebbero stati cancellati.

Rimani informato, su LEVEL UP.

Video correlato: Dobbiamo parlare Cavaliere della tomba, Ex-divinità E un miracolo…

Guarda il video

Fonte 1, Fonte 2

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / Sedizione /cavo / Google News