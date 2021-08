Hyatt Combra Apple Leisure Group da 2.300 milioni di euro

Hotel Hyatt firmato un contratto di acquisto Gruppo Apple Leisure (ALG) , un gruppo turistico americano di proprietà di KKR e KSL Capital Partners, per 2.700 milioni di dollari (2.300 milioni di euro) in contanti. La catena ha dichiarato oggi che l’accordo, soggetto alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe culminare nel quarto trimestre del 2021. “L’aggiunta degli hotel ALG si tradurrà in un raddoppio dei resort Hyatt. Il portafoglio di marchi di lusso di ALG, la sua leadership nel segmento all-inclusive e un ampio portafoglio di resort I nuovi stanno espandendo la nostra portata in mercati nuovi ed esistenti, compresa l’Europa, e accelerando ulteriormente la nostra crescita netta come azienda leader nel settore delle camere “, Mark Hublamazian, CEO di Hyatt.

ALG possiede la piattaforma di gestione alberghiera AMResorts, che fornisce servizi di gestione alla più ampia selezione di resort all-inclusive di lusso nelle Americhe: Ha più di 33.000 camere in 10 paesi.

Il suo portafoglio è passato da nove resort nel 2007 a quasi 100 proprietà che chiuderanno nel 2021 e ha 24 progetti in corso che aggiungeranno ulteriori hotel al processo di sviluppo.

Nel suo portafoglio ci sono i marchi Secrets Resorts e Spa, Dreams Resorts & Spa, Breathless Resorts & Spas y Zoëtry Wellness & Spa Resorts, así como la marca Hotel e resort Alu, che si sta espandendo nelle destinazioni per il tempo libero europee.

Hyatt acquisterà ALG Hotel.

La società alberghiera informa che al termine della transazione, L’attività di ALG continuerà ad essere guidata dall’attuale CEO, Alejandro Renal, e l’attuale gruppo dirigente di ALG. “Renal diventerà un membro del team dirigenziale esecutivo di Hyatt e riferirà al CEO di Hyatt Mark Hoblamazian”, afferma.

“La combinazione della profonda esperienza di Hyatt e della presenza del marchio globale con i marchi di resort forti, le capacità operative e i solidi piani di sviluppo di ALG eleverà la nostra posizione differenziata e creerà un leader nei viaggi di piacere di lusso”. Alejandro Renal, CEO di Apple Leisure Group

Leader in Messico e nei Caraibi

Al completamento della transazione, Hyatt avrà il più grande portafoglio di resort all-inclusive di lusso al mondo, raddoppiando la sua presenza globale nel segmento dei resort, Sarà il più grande operatore di hotel di lusso in Messico e nei Caraibi e amplierà la sua presenza in Europa del 60%., come specificato dall’hotel.

Inoltre, l’acquisizione amplierà il marchio Hyatt in 11 nuovi mercati europei, migliorando significativamente il potenziale di crescita di Hyatt in Europa, un luogo chiave per la crescita dei viaggi di piacere globali.

riduzione del patrimonio

Insieme all’acquisizione di ALG, Hyatt sta accelerando la sua strategia di riduzione degli asset: Nel 2021 intende vendere 1.500 milioni di dollari di proprietà alberghiere, che aumenterà le entrate di oltre 3 miliardi di dollari dall’annuncio della strategia di vendita degli asset nel 2017.

Entro la fine del 2024, Hyatt prevede di generare ulteriori 2.000 milioni con questa vendita di asset, secondo i riscatti

Finanza

Hyatt prevede di finanziare oltre l’80% dell’acquisto dell’hotel combinando circa 1 miliardo di dollari in contanti disponibili e nuovo finanziamento del debito, e il resto con circa 500 milioni di dollari in finanziamenti azionari.