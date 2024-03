Salvataggio di 57 asini in Italia con 56.000 euro

Un'importante raccolta fondi lanciata da Horse Angels, con 1.400 donatori, ha consentito l'acquisto degli asini. Foto: Pixabay

Una sottoscrizione popolare avviata in Italia da un'associazione per la protezione degli animali Ha consentito l'acquisto di 57 asini per oltre 56.000 euro, che sono stati messi all'asta dopo il fallimento dell'azienda del loro proprietario. Considerate proprietà del patrimonio, 49 di loro furono salvate dal sacrificio.

“I puledri di San Possidonio (Nord) finiti all'asta sono salvi. Grazie al grande fermento e alla grande sottoscrizione popolare che è riuscita a raccogliere oltre 56.000 euro, l'Associazione Horse Angels, Ha avviato una raccolta fondi online e ha acquistato 57 asini.Lo afferma l'Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (OIPA) sul suo sito web.

C'erano gli asini “Vittime di procedura fallimentare e messe all'asta come semplici 'beni mobili'. L'aggiudicazione è stata effettuata per 33.000 euro, complessivamente 40.326 comprese le spese accessorie,” Lo spiega l'Oipa, che ha sensibilizzato sulla pericolosa situazione degli animali e ha creato un'ondata di solidarietà tra tanti italiani.

Un'importante raccolta fondi lanciata da Horse Angels, alla quale hanno partecipato 1.400 donatori, ha permesso l'acquisto dei muli, 49 dei quali sono stati dichiarati idonei alla macellazione, dopo un'asta di sei ore e mezza questo martedì.

L'OIPA è “soddisfatta di questo felice esito, ma è inaccettabile che esseri senzienti vengano messi all'asta come automobili, biciclette, impianti industriali e vari altri beni”, ha affermato l'organizzazione.

"La vendita all'asta di animali è una pratica amministrativa non etica in cui gli animali vengono trattati come meri oggetti. In questo senso, la legge italiana è lontana dalla modifica del Trattato di Lisbona del 2007, che tutela gli animali come 'esseri senzienti'.

Ora, “Gli asini di San Poseidonio possono vivere circondati da sicurezza e amore.”