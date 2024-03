Collegare le culture attraverso l'arte: Argentina e Italia

Nel tentativo di rafforzare i legami culturali tra Argentina e Italia, l'Ambasciata italiana a Córdoba, sotto la direzione di Adriana Bertini, ha lanciato un bando per un concorso di fotografia, reportage e pittura rivolto alla comunità locale.

Pedro Sato, Direttore della Liturgia e delle Relazioni Istituzionali, Nazionali e Internazionali del Comune di Jujuy, ha condiviso i dettagli di questo evento, che promette di celebrare l'identità italiana attraverso l'arte.

Volta a promuovere lo scambio culturale e rafforzare i legami tra le due comunità, l'iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di vincere un biglietto aereo di andata e ritorno per l'Italia, con la flessibilità di scegliere la durata del viaggio fino a un massimo di 30 giorni. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico del partecipante, ma l'esperienza sarà sicuramente indimenticabile.

L'invito è aperto a tutti i cittadini argentini residenti nella zona di influenza del Consolato italiano nella provincia di Córdoba, che comprende province come Jujuy. Inoltre possono partecipare anche i cittadini italiani che risiedono in Argentina da più di tre anni.

I requisiti per la partecipazione sono semplici. Gli interessati di età superiore ai 18 anni possono visitare il sito web del Consolato italiano a Córdoba, dove potranno trovare informazioni dettagliate su come presentare il proprio lavoro. Ogni partecipante può presentare un lavoro, sia esso reportage, fotografia o pittura. Per le segnalazioni si richiede che le opere siano inviate con pseudonimo.

Sato ha sottolineato: “I partecipanti dovrebbero esplorare come l'Italia è vista e percepita da una prospettiva argentina, da una prospettiva locale”, ha detto.

“È un'opportunità per riflettere sul nostro rapporto con la cultura italiana e condividere quella visione con il mondo.”

Regolamento e condizioni del concorso sono reperibili sul sito del Consolato: /conscordoba.esteri.it/it/