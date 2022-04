L’Italia è in vantaggio sulla FIBA ​​e non giocherà contro la Russia

Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Giovanni MalagoPromesso questo venerdì”Italia Non giocherà contro Russia“Le qualificazioni ai Mondiali 2023 sono previste per il prossimo 1 luglio.

La squadra italiana di basket è progettata per qualificarsi per la stessa squadra, H, con la squadra russa. Il mondo Si giocherà nel 2023 Filippine, Giappone e Indonesia.

Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) La decisione di sospendere o meno le squadre, i giocatori e gli arbitri russi dalle partite internazionali è stata posticipata fino a maggio. Málaga Non completamente compreso.

“Siamo molto dispiaciuti che la Federazione internazionale debba aspettare fino a maggio. Non lo capiamo”, ha detto in una conferenza stampa. Connie.

“Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha chiarito che non può forzare le federazioni internazionali, ma ci ha detto che crede che sia giusto”, ha aggiunto. Málaga. “Basket e biathlon tardano a rilasciare un comunicato, che non va bene. L’Italia non gioca ed è con il Coni Petrucci (Presidente Federazione Italiana Pallacanestro),” ha affermato il Presidente.

Kiyani Petrucci Sta già marciando questa settimana verso la fine del FIBA Ora ottiene il sostegno del suo Comitato Olimpico.

“Russia Il cessate il fuoco olimpico è stato infranto CIO Consiglia vivamente a tutte le federazioni mondiali di non invitare atleti russi e bielorussi alle competizioni sportive internazionali”, ha spiegato. Petrucci.

«Altre federazioni, in particolare FIFAAdottato da tempo una posizione ben definita e, di conseguenza, azioni confermate dal Tribunale Arbitrale per il gioco (TAS) L’esclusione della Russia dalla comunità sportiva internazionale non è una decisione tecnica, ma una decisione di politica sportiva. Il danno è già stato fatto e non capisco cosa possano cambiare le opinioni della Fiba da qui a maggio”, ha affermato.

Per di qua, Italia Si oppone FIBA E contro Russia. Per ora, il basket ‘Assura’ non giocherà nella partita contro la squadra russa associata alla fase di qualificazione ai Mondiali 2023.

