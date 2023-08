I 5 trucchi più interessanti per ottenere il massimo da ChatGPT

Una delle funzionalità più utili del bot è che puoi chiedergli di adattarsi al tuo livello di lingua e pratica come se stessi parlando con un’altra persona. Correggerà i tuoi errori e la cosa buona è che non si stanca mai. Inoltre, con l’opzione vocale, non solo potrai interagire con lui, ma anche esercitarti nella pronuncia e vedere se capisce quello che stai dicendo. Puoi anche chiedergli del tuo livello di inglese e farà un test in modo da sapere dove ti trovi.

Prima di tutto, uno dei più divertenti e non tutti lo sanno è la possibilità che io ti racconti una barzelletta, ma con gli attori che vuoi. Ciò significa che puoi scrivergli “Raccontami una barzelletta su Manolo che è un’infermiera e un poliziotto di nome Juan” e lui farà qualcosa di intelligente con voi due. Anche se la verità è che non ha molto umorismo, di solito è molto brutto, ma basta riderci sopra. Puoi anche ordinare una storia con questi attori, di solito sono più creativi.

Oggi esamineremo i cinque più curiosi che possono farci risparmiare molto tempo, oltre a insegnarci cose che all’epoca non sapevamo o immaginavamo. Ricorda, hanno una versione dell’app per telefoni cellulari iOS e Android in cui puoi parlare attraverso il microfono con questo curioso bot.

Se sei un cuoco, ma non hai idee per la cena di stasera, puoi sempre chiedere a ChatGPT di darti una ricetta basata sugli ingredienti che hai in casa, oppure lasciarti sorprendere da loro. Ad esempio, se hai diversi prodotti avanzati che vuoi utilizzare perché stanno per scadere, puoi chiedergli… “Fammi una ricetta con pomodori, farina e patate” e ti darà gli ingredienti e la preparazione metodo passo dopo passo. È molto semplice!

Crea tutti i tipi di tabelle

Con ChatGPT sarai in grado di creare tutti i tipi di programmi necessari nella tua giornata. Dall’ordinare una dieta X Calorie personalizzata, all’organizzarti in modo da avere tempo per studiare, fare esercizio e tutto ciò di cui hai bisogno. Dovrai solo suggerirgli qualcosa. “Fammi una tavola alimentare giornaliera di 1.500 calorie, in cui escludo il pesce che non mi piace, ma lo sostituisco con cibi ricchi di proteine”.

Infine, una delle altre funzioni di questa IA è rispondere alle tue ricerche con un tocco diverso. Puoi chiedergli di spiegare chi era Napoleone come se fossi suo amico in quel momento, oppure se non conosci nessuna risposta puoi sempre chiedergli di dirtelo come se avessi 10 anni. Si adatterà a tutto in modo che i tuoi studi o curiosità siano il più efficienti e divertenti possibile.

Queste sono alcune delle tante funzioni che possiede questa interessante intelligenza artificiale. Ora ne conosci altri 5. Spero che alcuni di loro saranno utili e ti serviranno in futuro. Se sai qualcosa che ti incuriosisce, sentiti libero di lasciarcelo nei commenti.