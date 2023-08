Tornano le voci sull’iPhone SE 4

Apple lancerà una nuova generazione dei suoi telefoni iPhone più economici!

I fornitori vogliono negoziare con Apple per il prossimo iPhone SE

Sebbene l’iPhone SE 4 sia previsto solo per il 2025, alcune recenti indiscrezioni hanno confermato che Apple ha finalizzato i suoi dettagli di produzione per mesi. Secondo rapporti congiunti dal sito È casaNella prima metà del 2023, In rappresentanza della mela morsicata, gli acquirenti di pannelli hanno visitato diverse importanti fabbriche di pannelli OLED in Cina in relazione all’‌iPhone SE‌.

Sebbene non esista ancora un produttore specifico, si ritiene che i fornitori, tra cui Tianma, una piccola azienda di display apparsa in precedenza nelle voci di Apple, stiano attualmente cercando di ottenere ordini da Apple per i display AMOLED di iPhone SE. Ma, Si ritiene che la gigantesca Banca d’Inghilterra prenda la maggior parte degli ordini.

Apple sta cercando fornitori per iPhone SE

Fino a qualche mese fa si pensava che ci si potesse aspettare iPhoneSE4cambierà radicalmente il suo design per assomigliare all’iPhone 11 o all’iPhone 12, ma secondo le informazioni condivise dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, questo Avrà uno schermo OLED da 6,1 pollici con un design simile a quello dell’iPhone 14.

l’attuale iPhone SE 3 è stato lanciato a marzo 2022 E ha conservato il design della generazione precedente, che a sua volta era basata sull’iPhone 8. Se il suo design era in qualche modo obsoleto quando è stato lanciato, nel 2024 sarà completamente obsoleto. Per questo motivo, l’aggiornamento a un design più moderno è stato molto divertente per iPhone SE, ma sembra che dovremo aspettare un altro anno.

Si crede che La decisione di Apple di non lanciare un nuovo iPhone SE nel 2024 potrebbe avere qualcosa a che fare con il presunto modem 5G Sviluppato da Apple dal 2018, dovrebbe arrivare anche a questa versione di iPhone.

La prima generazione di iPhone SE è stata lanciata nel 2016, la seconda generazione è arrivata quattro anni dopo, nel 2020, e l’attuale generazione nel 2022. Questa sequenza temporale lo mostra Apple non ha un tempo molto specifico per rinnovare questo modelloquindi la quarta generazione potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Al momento, quest’anno possiamo aspettarci il grande aggiornamento dell’ammiraglia di Apple, l’iPhone 15, che sarà lanciato tra poche settimane insieme ad altri dispositivi dell’azienda come Apple Watch e MacBook, senza voci di sorprese in arrivo , ed è che a favore di Apple, ha presentato infatti è tutto con Vision Pro.