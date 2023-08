Creata da ex dipendenti di Google, questa app di posta è l’alternativa perfetta a Gmail

Ti ricordi Posta in arrivo? Questi ex dipendenti di Google hanno creato il sostituto perfetto per il leggendario client di posta elettronica.

Interfaccia a onde corte, un client di posta elettronica creato da ex dipendenti di Google

In passato abbiamo parlato di Shortwave, un nuovo client di posta elettronica creato da Ex dipendenti di GoogleCome molti utenti, Hanno perso l’esperienza offerta da Inboxche è il leggendario client di posta alternativo per Gmail che, per qualche ragione, Google ha deciso di arrendersi alla morte qualche anno fa.

Ora, dopo diversi mesi di sviluppo, Shortwave ha già la sua app per AndroidGli utenti del sistema operativo Google possono ora godere dei vantaggi di questo nuovo gestore di posta elettronica sui propri dispositivi.

Un client di posta elettronica basato sull’intelligenza artificiale

Gli stessi creatori di Shortwave non esitano a confrontare il loro client di posta elettronica con Inbox. Infatti, garantiscono che la loro nuova app Eredita le migliori caratteristiche Il leggendario client di Google, compresa la possibilità di Organizzare le email in gruppi o “raccolte” Oltre a consentire l’uso di tag intelligenti.

Aggiunta anche l’opzione a Pianifica le consegne Questi raggruppano i messaggi di posta elettronica alla data e all’ora specificate dall’utente. Altre funzionalità di Posta in arrivo in arrivo su Shortwave sono Opzioni per Contrassegna, imposta o posticipa le e-mail ricevute.

IL intelligenza artificiale Costituisce una parte importante del set di funzionalità di Shortwave, incl Suggerimenti per risposte intelligentiOppure traduci e-mail o riepiloghi e-mail tramite AI o Ricerca Avanzata.

Shortwave include molte altre funzioni che non troveremo in Gmail e, sebbene sia in fase beta, è senza dubbio in grado di sostituire il client di posta di Google.

applicazione Può essere scaricato gratuitamente dal Google Play Store. Esistono anche versioni per il resto delle piattaforme, inclusi iOS e sistemi desktop. È un client di posta elettronica gratuito, però Versioni in abbonamento a pagamento Rivolto a professionisti e aziende.

Scarica da Google Play | onda corta