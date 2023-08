L’amplificatore è capace di tutto e di più

Utensili





























Gli altoparlanti che possiamo abbinare ai nostri dispositivi ci consentono di portare la musica dove vogliamo. Oggi analizziamo Wi-Fi JBL Charge 5 Una proposta pensata per coprire a volte la gamma Yeti, quella degli utenti che desiderano un suono potente in uno strumento compatto. Ecco come questo dispositivo è interessante e sorprendente sotto molti aspetti.

JBL Charge 5 WiFi: dai sempre tutto

La prima cosa che attira la tua attenzione quando estrai il dispositivo dalla confezione sono le sue dimensioni ridotte, ma pesa 1 chilo. È un problema? decisamente, È un segno di essere coscienziosamente costruito. Puoi portare comodamente il tuo altoparlante ovunque il peso non sia un problema.

Lui Wi-Fi JBL Charge 5 Ha la forma di un cilindro appiattito ai bordi, segue gli standard del marchio in termini di design ed è facilmente riconoscibile. Nella parte inferiore troviamo degli elastici che lo aiutano a rimanere su qualsiasi superficie.

Nella parte superiore troviamo i pochi pulsanti al suo interno. un potere, un bluetooth, Oltre a volume su e giù, riproduci e interrompi, Oltre ai “momenti”.

Grazie a questo pulsante possiamo però accoppiare lo speaker al nostro dispositivo tramite WiFi tramite l’app JBL Onema anche, se aggiungiamo la nostra playlist preferita nell’app JBL One, semplicemente premendo questo pulsante, inizia la riproduzione.

Questo speaker ha un altro dettaglio, proprio accanto alla porta di ricarica troviamo un ingresso USB che funziona così Power bank o batteria esterna. Quindi, possiamo caricare il nostro cellulare mentre ascoltiamo musica. Senza dubbio c’è un dettaglio più che interessante, visto che questo tipo di dispositivo è indicato per l’utilizzo all’aperto.

Questo dispositivo può essere accoppiato tramite bluetooth come qualsiasi altro, è un processo molto semplice Non ha presentato alcun problema con tutti quelli con cui volevo fare coppia. La connessione avviene rapidamente, quindi puoi iniziare subito a riprodurre musica. Ma possiamo espandere le capacità dell’altoparlante se scarichiamo l’app JBL One, che consente di accoppiarlo tramite Wi-Fi, quindi possiamo collegare questo altoparlante a un laptop o altri altoparlanti o persino integrarlo con i tuoi sistemi diversi come Alexa, Google Home, AirPlay o musica in streaming Come Spotify, Tidal o Amazon Prime Music.

Nel mio caso, sono stato in grado di testarlo dall’app stessa, il che non è alcun tipo di inconveniente, oltre a utilizzare il mio iMac tramite AirPlay, con cui è anche accoppiato tramite Wi-Fi, fornendo un funzionamento regolare e stabile.

La cosa più importante: la qualità del suono

Quando apprezzi la possibilità di ottenere un dispositivo con queste caratteristiche, stai cercando una qualità di riproduzione perfetta. Nel caso di questo marchio, sappiamo già che tutto ciò che fanno è eccezionalmente buono e questo caso non fa eccezione. L’altoparlante suona incredibilmente potente per le sue dimensioni ridotte. Puoi portarlo ovunque fuori per ascoltare la musica senza problemi Avrai energia più che sufficiente. Scenari come una festa in piscina o un incontro con gli amici sul balcone sono i più adatti a un dispositivo con queste caratteristiche. Offre almeno 40 watt di potenza. Il dispositivo contiene un altoparlante da 30 watt e un altro altoparlante da 10 watt.

La pressione sonora che offre è sorprendente con bassi ben arrotondati e alti ad alta definizione. La presenza di frequenze molto medie, quindi, non viene evidenziata Non troviamo il solito suono nasale di altri diffusori più economici. Inoltre, la stessa app JBL One ha un proprio sistema di valutazione, molto semplice, ma che ti consente di regolare la frequenza della musica a tuo piacimento. Puoi scaricare l’app per entrambi Android Quanto a iOS.

Un’altra caratteristica interessante di questo dispositivo è che puoi abbinarli ad altri della stessa marca, creando così un autentico sistema audio personalizzato. Ti permetterà di fare un ulteriore passo avanti. Questa operazione viene eseguita anche dall’applicazione, e se sei amico dell’ecosistema JBL, non c’è dubbio che le riunioni della tua famiglia o dei tuoi amici nella tua casa di campagna o sul tuo balcone avranno una dimensione diversa.

Maggiori informazioni di interesse

Una buona prova del carattere esteriore di questo dispositivo è che ne è dotato Protezione IP67Quindi non avrai problemi a lasciarlo sul bordo della piscina se vuoi sguazzare. Resiste perfettamente anche alla polvere e alla sabbia della spiaggia, anche se sappiamo che nei luoghi pubblici tali dispositivi sono sconsigliati. È impermeabile al 100% contro la polvere e può resistere all’immersione fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti. senza influenzare i loro circuiti.

Il dispositivo ha un’autonomia di funzionamento fino a 20 ore, Finché non lo usiamo come batteria esterna, che lo riduce. Ma con una singola carica, devi dimenticartene per giorni. Dovrai collegarlo per 4 ore per raggiungere il 100% della sua capacità.

Lui Wi-Fi JBL Charge 5 Quando Il prezzo consigliato è di 249,99 euro Disponibile in nero. Senza dubbio, è un ottimo dispositivo copre qualsiasi esigenza quando si tratta di riprodurre musica all’aperto, Non è rimasto 12:15 con funzione di resistenza alla polvere e all’acqua. Un alleato ideale per tutto il resto dell’estate.

