I consigli dello chef – con un timbro del Sud Italia

Il San Juan Store ha operato dal 1875 fino alla sua chiusura nella prima metà del XX secolo, nell’isolato delimitato dalle strade Alcina, Pietras, Hipolito Yiricoyen e Daguari. Forse meno conosciuto del più famoso Kath & Saves, era un grande magazzino in stile europeo in quegli anni di proprietà di Cyprien Hermanos. Il tempo, inesorabile, ha fatto il suo lavoro e il vasto complesso ha trovato altri usi, perdendo gran parte del suo patrimonio architettonico, di inestimabile valore.

Tuttavia, una traccia di quella storia rimane ancora nel sito di Yrigoyen 840, dove un gruppo di partner ha deciso di scommettere su un centro enogastronomico e culturale che, visto il numero di persone che avrebbe ospitato, fosse il punto di incontro di cui la zona aveva bisogno. A soli tre isolati da Montserrat, Plaza de Mayo.

L’Abra Culture di 1.400 metri quadrati è suddiviso in tre piani e dispone di un cocktail bar molto esclusivo (gestito dal bartender siciliano Alejandro Gaia), una postazione di caffè speciali gestita dalla barista Erica Merelas e una sala da pranzo capiente. 150 ristoranti sono stati distribuiti tra il piano terra e un mezzanino. C’è un patio (adatto ai fumatori), spazio per riunioni di famiglia o di lavoro, circa 30 posti a sedere, una bella biblioteca per sfuggire al frastuono del centro e questa settimana una galleria d’arte molto spaziosa. Mostra collettiva ‘Nebulous Moment’.

Nel frattempo, nel seminterrato, lo spazio generoso si apre in un auditorium da 270 persone, con un palcoscenico e le ultime tecnologie audio e luci. E più indietro – perché c’è di più, tra pochi mesi inizierà un grande reparto in una cantina che permetterà di programmare eventi lì.

Il Mar Mediterraneo

La cucina di ispirazione mediterranea dell’Italia meridionale è guidata dall’Executive Chef Luigi Di Napoli, con un accento su pizza e pasta. L’uomo (all’anagrafe Luigi Ivarone, napoletano per la precisione) ha saputo occuparsi di pentole e padelle in altre iniziative gastronomiche esclusive sia a Buenos Aires che a Punta del Este. Tuttavia, non ha perso la sua semplicità e gira tra i tavoli con genuino interesse a ricevere feedback dal pubblico per ogni piatto.

L’accoglienza è un croccante pane di campagna con melanzane alla vinaigrette e olive verdi e nere sott’olio, abbinato a una limonata da sogno. La facciata vetrata del complesso fornisce piena luce e ti invita a contemplare il trambusto di gente del posto e turisti mentre scegli l’ingresso. Ci sono nove opzioni tra tradizionale e speciale. Una deliziosa parmigiana napolitana fatta con sottili strati di melanzane, pomodori a filetti, mozzarella, parmigiano e basilico. La zuppa del giorno (zuppa di cipolle in questo caso) merita un dieci. A questo dobbiamo aggiungere le insalate, che sono una buona scelta come primo piatto. Dolce e aspro, pere e mele caramellate, germogli verdi, gorgonzola, crema di noci e riduzione di limone, risvegliano i sensi.

Cucine

Lasagne, gnocchi e spaghetti vengono serviti in una delle due cucine moderne di cui dispone Abra Cultural, una nel seminterrato. La freschezza degli ingredienti è una caratteristica comune dei sughi: alla bolognese, alla puttanesca, alle verdure o ai frutti di mare.

Le pizze alla napoletana nascono a vista del ristorante al centro di una sala dedicata, prima di entrare nel forno Grimaldi portato appositamente dall’Italia, che viene cotto e pronto in soli novanta secondi. Tutti gli ingredienti utilizzati nella sua preparazione sono importati dalla penisola (tranne la mozzarella), che garantisce la caratteristica umidità dell’autentica pizza italiana.

Ci sono una decina di varietà, ognuna più attraente. Ripieni di pomodorini freschi (come quasi tutto), fette di mortadella, granella di pistacchi e bordati di ricotta, vince il ‘giorno’. è alto Funghi, come portobello, funghi porcini e battezzati funghi e formaghi con un tocco di olio al tartufo.

Una speciale doppia sorpresa culinaria con arrosto e al forno (Doppia faccia), e prosciutto cotto, salame tipo Napoli, funghi, mozzarella, parmigiano e olive nere (Capricciossa).

Le opzioni includono manzo (lombo con salsa di formaggio italiano, trippa con pomodoro), coniglio di un giorno in salsa piccante e agnello marinato nel vino bianco, con i soliti contorni.

‘cannolo’

La carta dei dolci non è adatta agli indecisi: tutte le proposte sono allettanti. La cosa migliore è scegliere un dolce che unisca, tra gli altri, il classico tiramisù, il cannolo siciliano con la frolla o la crema di ricotta dolce (un must) e il crumble di mele e mandorle. Un cannolo con cuore di gelato al limone è un’ottima proposta per i più golosi.

Tra conversazioni con lo chef, che svela alcuni dei suoi segreti e con l’attenta attenzione di giovani e ragazze, è piacevole la capacità di affettare ogni piatto davanti all’impazienza del pubblico di scoprirne il fascino.

Ogni tanto (ma non questo sabato a mezzogiorno), il sassofonista aggiunge sfumature alla serata ricreando melodie internazionali. Una buona scusa per riascoltarla, scoprire nuovi angoli di questo edificio centenario e provare una delle altre specialità della casa.