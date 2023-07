Un argentino che vive in Italia ha mostrato un dato che gli ricorda l’Argentina: “Da non perdere”.

La giovane donna mostrava il saio argentino, utilizzato anche in Italia. Foto: schermata

Gli argentini che vivono all’estero usano i loro social network per condividere le loro esperienze e mostrare le usanze dei paesi in cui vivono.

A volte condividono situazioni che ricordano l’Argentina. Una giovane donna che vive in Italia Anche l’Argentina ha mostrato una situazione specifica di vivere nel suolo.

In un video caricato su TikTok, puoi vedere un camion che percorre le strade con prodotti da vendere.

La particolarità della verità è che il suo autista ha parlato attraverso un altoparlante, una tecnica di vendita molto usata nel nostro Paese.. “Da non perdere. Se succede in Argentina, succede in Italia”, ha scritto la donna nel materiale audiovisivo.

L’adolescente ha anche mostrato l’abitudine in Argentina. Foto: schermata

Il post è diventato virale in poche ore, accumulando 84.000 retweet, 16.000 Mi piace e centinaia di commenti dai suddetti utenti del social network in un giorno. “Nooooo ci posso credere, suona uguale, ma in italiano”, ha scritto un internauta.

“Sappiamo già da dove è nata questa idea…. ora mi sta spegnendo tutto hahahaha”, ha commentato una persona. “Hahahahahahaha che è successo a me quando sono immigrato, sono morto dal ridere”, ha scherzato un utente. “La tradizione è tradizione… forse accettiamo quella tradizione”, ha riflettuto uno.