Perché l’Italia gioca in azzurro?

La strana storia della maglia Blu Di selezione Italia Risale all’inizio e alla metà del XX secolo, quando la nazione prese forma sotto Vittorio Emanuele III. Durante quel mandato, iniziò la squadra nazionale partecipare In Competizioni internazionaliAnche se all’inizio non l’ha fatto di punto in bianco.

Lui Prima scena Di Azzurri È successo il 15 maggio 1910. Quel giorno l’Italia giocò la sua prima partita internazionale, in cui affrontò la nazionale. Germania.

Tuttavia, secondo Diego Antenonzio, che ha servito come addetto stampa per la Federazione italiana Calcio, La squadra italiana non ha giocato per la prima volta in azzurroMa in Bianco.

“Anche se la squadra italiana è famosa per vestirsi di blu, questa è la verità Ha giocato la sua prima partita internazionale in bianco Con abiti reali”, ha assicurato Mondo della BBC.

Blu e Italia

Azura adottò un’uniforme blu fino al 1922, in quanto era la A Colore faceva parte di Bandiera Di Casa Reale SavoiaAppartiene al già citato re Vittorio Emanuele III, re d’Italia dal 1900 al 1946.

Come ivi dichiarato BBC, Mussolini cercava Che la scelta passerà dall’utilizzo Dal blu al neroSebbene questo facesse parte della loro campagna, questa modifica non è mai stata apportata.

