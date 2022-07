Johnny Depp appare in Italia e speculano con un nuovo partner

Johnny Depp Sembra essere lasciato indietro Dramma Divorzio insieme a Ambra Hart. Il attore Trovato un americano di 59 anni Italia Passato Domenica Dove fornisce un Viaggio musicale Il suo amico Jeff Beck . Già con lui Ha celebrato la vittoria In una battaglia legale contro la sua ex moglie. Entrambi Si indossano insieme Più di una mese Dopo tutto il media torrent creato attorno alla star dei “Pirati dei Caraibi”.

Tuttavia, quando si va Festa del jazz Per di più regione di OmbrelloL’attore è apparso Vicino a una donna. Molti hanno parlato e Dedotto In quel giorno relazione Tra Depp e la giovane donna. Ecco come ha raccolto il giornale.TMZ‘, implica Vice È apparso il traduttore felicemente Anche se non so se c’è qualcosa di più dell’amicizia in sua presenza.