I creatori di Stranger Things confrontano la stagione 4 con Il Trono di Spade

Cose strane Nato semplicemente come omaggio alla cultura popolare negli anni ’80, ha finito per affermarsi come un prodotto molto amato dagli appassionati di fantascienza e, in parte, del genere horror più spettrale e brutale. Una serie di fantastici pezzi che non sono altro che la presentazione in anteprima della sua quarta stagione su Netflix, in stretta competizione con il lancio di Obi-Wan Kenobi Su Disney+, immaginalo d’altra parte Arriva con due anelli sotto il braccio per rimediare piccolo ritardo originale solo due giorni.

I creatori della serie, i Dover Brothers, lo hanno ora chiarito Questa stagione 4 è un po’ come Game of Thrones. Cioè, una serie di capitoli in cui ci sono molti archi di personaggi in luoghi separati, che apre uno spettro di luoghi e quindi fa saltare costantemente la storia da un punto all’altro. Molto nello stile di una serie HBOSi dice tutto indietro è più che vero.

In un’intervista a Limite (andiamo ScreenRant), Matt e Ross Dover hanno parlato liberamente di lui Perché stanno confrontando la stagione 4 di Cose strane Insieme a Game of Thrones più in dettaglio:

Un sacco di linee aperte e dichiarazioni chiave

“La chiamiamo scherzosamente la stagione de Il Trono di Spade perché è così diffusa, quindi penso che sia la cosa unica o più unica della stagione”, spiega Matt, aggiungendo i luoghi in cui finisce ogni personaggio della stagione. Stagione 3 e cosa Non citeremo per evitare spoiler. A questo Ross aggiunge quanto segue:

“ Il Trono di Spade è stato il punto di riferimento per molte serie fantasy contemporanee in termini di colpi di scena inaspettati o la morte dei personaggi principali. READ La Marvel introdurrà varianti di Avengers in "Doctor Strange 2" secondo un leak | UCM | MCU | Vendicatori | Disney Plus | prima | gioco sportivo

“Game of Thrones Questo è ciò a cui ci riferivamoma anche per noi si tratta davvero di una rivelazione, nel senso che vogliamo davvero iniziare a fornire alcune risposte al pubblico”. Ross, ovviamente, fa notare il commento più interessante.

Ciò significa che è stato seguito anche il filo conduttore che Game of Thrones utilizza per rivelare alcuni punti al pubblico, con importanti colpi di scena (supponiamo) e forse la partenza di personaggi importanti. stagione 4 di Cose strane Sarà mostrato su Netflix il 27 maggio. Pensi che superi le prestazioni Obi-Wan Kenobi?