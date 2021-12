I focolai sembrano essere esacerbati in Francia, Spagna, Regno Unito e Italia.

Funzionari sanitari francesi 179.807 persone sono state confermate per avere l’infezione da corona nelle ultime 24 ore, Il numero record di 100.000 barriere giornaliere attraversate dal Paese il 24 dicembre.

Lo afferma il quotidiano francese Le Parisien I dati dei funzionari non sono dovuti all’accumulo di contagi negli ultimi giorniDa quando i laboratori hanno chiuso il Natale e la domenica, il numero di casi è sceso a circa 30.000.

Con questi dati, Il numero medio di casi giornalieri rilevati la scorsa settimana è stato di oltre 87.000, Due settimane fa era inferiore a 50.000.

In parallelo, Continua a salire la tensione negli ospedali: questo martedì sono state registrate 2.110 nuove aggiunte, rispetto alle 1.634 del giorno precedente. In Francia 17.405 posti letto sono occupati da pazienti del governo.

Lo ha annunciato lunedì il governo di Emmanuel Macron Nuove misure per prevenire la rapida crescita dei contagi A causa della variante Omigron, è più contagioso del Delta.

Le nuove regole specificano Limita 2.000 persone all’interno e 5.000 persone all’esterno, È vietato sostare nei negozi di liquori e bere alcolici Telecomunicazioni almeno tre giorni alla settimana.

Cos’altro, Dal 15 gennaio è necessario rilasciare il passaporto delle vaccinazioni Accesso a ristoranti, bar, musei, cinema, teatri e altri luoghi pubblici.

Il governo ha migliorato la dose di richiamo, ma non è più così Questo può essere fatto tre mesi dopo aver completato il programma di vaccinazione iniziale.

Quasi 100.000 infezioni in Spagna

I contagi da corona virus continuano ad aumentare in Spagna Quasi 100.000 casi positivi in ​​più (99.671) nelle ultime 24 ore, Secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati questo martedì, il massimo giornaliero è un nuovo record per una settimana.

Con la somma delle ultime epidemie Più di sei milioni di persone (6.032.297) sono colpite dalla malattia da covid in Spagna Secondo un rapporto aggiornato del Ministero della Salute spagnolo, l’incidenza è in costante aumento con l’incidenza di 1.360 casi sin dal suo inizio.

Tuttavia, il persistente aumento delle infezioni non ha avuto lo stesso effetto sullo stress ospedaliero delle precedenti ondate: L’occupazione in UC era del 18,71%, nell’impianto era dell’8,06%.

Il bilancio delle vittime dell’epidemia sfiora i 90.000, Con un totale di 89.253 decessi, di cui 114 segnalati nelle ultime 24 ore.

autorità spagnole Si dovrebbe fare affidamento regolarmente sul vaccino per ridurre al minimo gli effetti di questa sesta ondata E finora quasi il 90% delle persone ha ricevuto una guida completa.