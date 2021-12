I casi di Omigron sono in aumento nel mondo: Francia, Italia, Regno Unito, Portogallo, Australia, Stati Uniti e Cina hanno registrato casi di malattia.

La nuova variante si sta già diffondendo in Perù (Foto: Captura Antina)

Tra le infezioni guidate dalla variante Omigran finora molti paesi dei cinque continenti hanno superato il record di infezioni da COVID-19., Anche se notevolmente più contagioso Apparentemente Meno Cimitero.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che il numero dei ricoveri ospedalieri potrebbe comunque aumentareNonostante gli studi iniziali, provoca ancora sintomi lievi.

“Il rapido aumento di omigran che vediamo in molti paesi – anche se combinato con una malattia leggermente meno grave – In un gran numero di ospedali, specialmente quelli che non sono stati vaccinati”, L’agenzia è stata informata AFP Catherine Smallwood, OMS Uno dei leader leader in Europa.

Il direttore generale dell’OMS Tetros Adanom Caprais (foto: Reuters)

Nei primi studi Sud Africa, Scozia e Regno Unito sembrano essere meno ricoverati rispetto alla precedente variante di Omigron. Ma i dati sono ancora incompleti e alcuni esperti insistono sul fatto che una maggiore infezione potrebbe annullare i benefici di una variante meno pericolosa.

Gli esperti non sanno se questa piccola gravità derivi dalle caratteristiche intrinseche della variante o se sia correlata al fatto che colpisce la popolazione. Già un po’ immune.

Di fronte a queste incertezze e alla nuova accelerazione delle epidemie nel mondo, I paesi stanno cercando di trovare un equilibrio tra la riduzione del danno economico e il controllo della diffusione delle malattie.

Persone in fila al Govt-19 Vaccine Centre di Londra (Foto: Reuters)

Statistiche registrate in Europa

In Europa, molti governi stanno cercando di accelerare la vaccinazione delle dosi di richiamo e utilizzare nuove misure di controllo di fronte all’accelerazione delle epidemie.

Questo martedì per la precisione, Nuovi casi della malattia sono stati segnalati in 24 ore in Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito e Italia. Più che rispettivamente 180.000, 21.000, 17.000, 129.000 e 78.000. Inoltre, ora domina la variante Omigron svizzero sì Olanda.

Finlandia A partire da questo martedì, ha annunciato che i viaggiatori stranieri che non sono stati vaccinati contro il governo 19 non potranno entrare nell’area, anche se il test è negativo.

Persone in fila per il test Covid-19 a Parigi, Francia (Foto: Reuters)

In Svezia e DanimarcaNei paesi vicini, le autorità devono vaccinare i viaggiatori non residenti e testarli negativamente. Mi chiede la stessa cosa Austria.

In Francia, lunedì il governo ha annunciato un “passaporto sanitario”. È disponibile solo per coloro che sono stati completamente vaccinati e non è più valido sull’ultimo test negativo. Consente l’accesso ai documenti Ristoranti, cinema e altri luoghi

La Germania, da parte sua, introdurrà nuove restrizioni martedì Limitare gli incontri a dieci persone vaccinate e due non vaccinate, chiudere locali notturni e ospitare eventi sportivi a porte chiuse.

Ma non tutti sono d’accordo con queste misure. In In Belgio, circa 5.000 persone hanno protestato Domenica nella capitale contro la decisione del governo di chiudere showroom, teatri e teatri, secondo la polizia.

Dimostrazione a Bruxelles (Foto: EFE)

Registrazione dei casi e nuove carceri in Cina

Questo è un record da marzo 2020, dopo che martedì sono stati registrati oltre 200 nuovi casi in tutto il paese, la Cina ha ordinato a centinaia di migliaia di residenti di rimanere a casa nella città di Yanan (nord).

Il governo martedì ha messo centinaia di migliaia di altri cittadini sotto ordine di blocco per controllare lo scoppio del virus corona. Il numero registrato di infezioni diagnosticate negli Stati Uniti e nei paesi europei è molto basso.

Dalla scoperta della prima ondata di Kovit-19 a Wuhan, il colosso asiatico ha utilizzato una strategia. Controllo antivirus, che include la chiusura delle frontiere e l’adozione di misure drastiche in caso di epidemia.

Un paramedico in tuta di sicurezza preleva un campione (Foto: Reuters)

I residenti di Yanan ora si sono uniti 13 milioni di persone sono state detenute per sei giorni nella vicina città di Xi’an.

Gli Stati Uniti superano il dato di gennaio

Le infezioni da COVID-19 negli Stati Uniti hanno accelerato e sono aumentate del 66% nell’ultima settimana, con un aumento del 18% dei decessi per infezioni. Martedì pomeriggio, passo Washington Post, Sono stati confermati 253.245 casi, che hanno superato il precedente massimo di 248.209 registrato il 12 gennaio.

Come hanno avvertito i funzionari sanitari Gli Stati Uniti potrebbero presto archiviare più di un milione di nuovi casi al giorno, Lontano dal picco di 248.000 dello scorso inverno.

Le persone si mettono in fila per il servizio di test del virus corona a Miami (Foto: EFE)

Martedì il presidente Joe Biden ha annunciato il 31 dicembre che avrebbe revocato le restrizioni di viaggio imposte a otto paesi africani (Sud Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Ezwatini, Mozambico e Malawi) Per la variante omicron del virus corona.

“Omigron è fonte di preoccupazione, ma Non dovrebbe essere fonte di panicoHa detto il giorno prima.

Gli Stati Uniti sono completamente vaccinati con il 62% della popolazioneBassa percentuale rispetto ad altri paesi come Portogallo (88%), Cile (87%) o Spagna (90%).

Martedì, L’Australia ha anche registrato un numero record di 15.000 nuovi casi giornalieri di virus corona da marzo 2020, Questo è superiore alle statistiche per altre fasi dell’infezione.

L’America Latina è in aumento

Brasile, I suoi grandi festeggiamenti di fine anno sono stati annullati e Chile, Con la vaccinazione avanzata, Sono l’eccezione e segnalano una diminuzione dei contagi.

In Argentina, Laddove il vaccino è volontario e viene promossa una terza dose di richiamo, Il numero dei casi è moltiplicato per sei dall’inizio di dicembre, domenica sono stati registrati 7.623 positivi contro 1.521 nuovi casi di quasi un mese fa.

Una donna esaminata in un’unità mobile a New York City (Foto: REUTERS / Gina Moon)

La Bolivia è al culmine della quarta ondata di epidemie; quando Perù Cresce ancora dopo aver raddoppiato i contagi nell’ultimo mese Colombia, Che sperimenta un aumento dei positivi quotidiani.

L’aumento dei casi governativi è coerente con le segnalazioni di variazione infettiva omigran Panama, Colombia, Cile, Argentina, Brasile, Paraguay, Venezuela, Messico, Cuba ed Ecuador.

L’epidemia del governo 19 ha lasciato molto a desiderare 5,4 milioni di morti in tutto il mondo da dicembre 2019 Ma l’OMS stima che il saldo potrebbe essere due o tre volte superiore.

(Con informazioni da AFP e EFE)

Continua a leggere: