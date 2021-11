I frenetici puzzle di Shovel Knight Pocket Dungeon sono ora datati su PC, PS4 e Switch

Pala da cavaliere tascabile per dungeon., il nuovo videogioco per franchising Shovel Knight però scommette ora Meccanico Puzzle RPG, ha già una data di uscita. E così hanno annunciare I responsabili di giochi di yacht club accanto allo studio viteConfermando che il gioco raggiungerà i negozi digitali per PC, PS4 e Nintendo Switch successivamente 13 dicembre 2021.

Nuova proposta nel mondo di Shovel Knight

Quindi, in meno di un mese potremo goderci questa nuova proposta nel mondo di Shovel Knight, questa volta scommettiamo su una miscela di generi come puzzle, azione e gioco di ruolo insieme al ritmo del gameplay Davvero frenetico. Che è che possiamo scegliere tra dieci personaggi diversi, tra cui cavaliere puzzleOgnuno di loro ha i propri punti di forza e, naturalmente, i propri punti deboli.





Inoltre, possiamo fornire loro varie cose e attrezzature Personalizzare Anche l’esperienza di gioco rende le cose più difficili per l’avversario, soprattutto nelle partite a due in casa. Tutto questo senza dimenticare un modalità data Che si preannuncia divertente, mantenendo così il caratteristico senso dell’umorismo di questa saga.

“Immergiti nelle profondità di Pocket Dungeon con Shovel Knight, in un’impareggiabile miscela di avventura, puzzle e azione! Unisciti alla misteriosa guida di Puzzle Knight mentre ti fai strada attraverso innumerevoli nemici, acquisisci nuove attrezzature e affronta boss già conosciuti e nuove aggiunte ” , Possiamo leggere nel suo libro Descrizione ufficiale.

Pala da cavaliere tascabile per dungeon In arrivo su PC, Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 13 dicembre.

fonte | giochi di yacht club