I minatori bitcoin più moderni saranno molto richiesti

Aspetti principali: L’hash rate del bitcoin continua a salire e renderà più difficile il mining.

L’S19 XP consuma 140 watt in meno rispetto all’S19 Pro, mentre il 30 TH/s offre più potenza.

Lauren Lin, COO di Luxor Technologies, ha commentato sul suo account Twitter personale che la prossima generazione di minatori ASIC Bitcoin potrebbe vedere un aumento delle vendite nelle prossime settimane. L’aumento della domanda di queste apparecchiature sarà da attribuire alla crescita graduale che sta vivendo la rete Bitcoin.

secondo flessibileI minatori ASIC Antminer S19 XP, di Bitmain, e Whatsminer M50, di MicroBT, saranno i più richiesti da Aziende che cercano di migliorare le loro operazioni. Entrambi i pannelli sono i più potenti che ogni impianto offre, consumando meno energia elettrica, in relazione alla capacità di estrazione che offrono.

Se si confronta questa differenza COSÌ c Con i suoi predecessori, il vantaggio del più recente è evidente. Ad esempio, è L’S19 XP risparmia fino a 140TH/s di energia con un consumo di 3010W. L’S19 Pro, che precede l’S19 XP, raggiunge i 110 TH / s mentre chiede 3250 TH / s. La stessa cosa accade tra i modelli Whatsminer M50 e M30++. L’M50 raggiunge 114 TH/s di potenza di mining ed è alimentato da 3306w. L’M30++, pur avvicinandosi all’ultimo MicroBT a due metalli a 112 TB/s, consuma 3.472 watt.

Crescita dell’hash Bitcoin

L’hash rate di Bitcoin ha battuto i record domenica scorsa, 2 ottobre, quando ha raggiunto 243 EH/s. CriptoNoticias ha esaminato la verità e lo ha spiegato in un articolo Ramificazioni Che questo è per i minatori della rete menzionata. in ogni caso, il Ieri l’hashrate di Bitcoin ha raggiunto i 262 EH/s E può continuare a crescere.

All’aumentare dell’hash rate di Bitcoin, aumenta la difficoltà di mining su questa rete. È un meccanismo che aumenta la complessità del mining, al fine di mantenere costante la produzione di blocchi.

Più diventa difficile per me, Questa attività è redditizia; Perché viene prodotto meno BTC e i miner guadagnano meno. Se a questo si aggiunge l’aumento dei prezzi dell’elettricità, come avviene attualmente in molti paesi, le royalties Minatore di bitcoin Può diventare insufficiente per mantenere il prestigio di un’azienda ad essa dedicata.

L’opzione migliore per contrastare gli effetti dell’elevata difficoltà di mining e dell’elettricità costosa è utilizzare l’hardware più recente. Questo perché tutti i produttori di apparecchiature per il mining di bitcoin hanno un solo obiettivo, ovvero ottenere più potenza utilizzando meno energia.

Sebbene sia comune per un’azienda cessare l’attività quando il suo modello di business diventa non redditizio, i minatori di bitcoin di solito non seguono questo schema. In passato, durante scenari simili a quello attuale, anche la reazione di Bitcoin è stata una reazione. un vantaggio Il suo potere è nell’estrazione mineraria piuttosto che nella riduzione.