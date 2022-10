I pretensionatori sono molto importanti in caso di incidente e sono un compagno ideale nella cintura di sicurezza.

Ci sono ancora molti conducenti nel mondo che non attribuiscono molta importanza all’uso delle cinture di sicurezza. Il tenditori Sono una parte importante delle cinture, che non molti conducenti conoscono. Qui imparerai Cosa stanno sostenendo?e la sua funzione e altri aspetti correlati.

Cosa stanno sostenendo?

pretendenti Sono dispositivi integrati nelle cinture di sicurezza che li aiutano a lavorare meglio. il momento dello shock, I pretensionatori funzionano tendendo immediatamente la cintura di sicurezzaCiò rende la cintura di sicurezza più solidale e limita la capacità di movimento della persona in caso di incidente.

Rispetto alle cinture di sicurezza senza pretensionatori, i pretensionatori riducono di circa il 13% il rischio di morte per chi viaggia sul sedile anteriore di un veicolo, sia esso un SUV, un minibus o una compatta. Questo è il motivo per cui molti conducenti preferiscono allacciare le cinture di sicurezza.

ricorrente La cintura tira saldamente per aiutare a spostare l’occupante nella posizione di impatto ottimale sul sedile.

Come funzionano le parentesi graffe?

pretendenti È la chiave per mantenere la sicurezza negli incidenti frontalicome tale Diminuire la quantità di movimento in avanti del corpo e la forza sul petto. L’impatto laterale opposto è il tipo più duro di collisione con la cintura di sicurezza.

In questi tipi di collisione, l’oggetto viene lanciato verso l’altro lato del veicolo, e Le bretelle sono assolutamente essenziali per aiutare la cintura a rimanere sulla spalla durante gli shock sull’altro lato.

Le case automobilistiche sanno da decenni che le parentesi graffe migliorano la sicurezza. Questo è il motivo per cui negli ultimi decenni la maggior parte delle auto ha avuto i pretensionatori dei sedili anteriori.

Quali bretelle possiamo trovare sul mercato?

Ci sono molti sistemi di tensionamento sul mercato. Alcuni tenditori tirano indietro l’intero meccanismo del tenditore e altri ruotano la puleggia. Di solito, i pretensionatori sono collegati allo stesso controller che attiva gli airbag dell’auto.

fondamentalmente, Ci sono tre tipi di bretelle sul mercato: Meccanico, elettrico e pirotecnico.