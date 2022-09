I parenti cercano aiuto nella ricerca di una ragazza scomparsa da un anno nel sud della Florida – NBC 7 nel sud della Florida

È passato un anno da quando la quattordicenne Victoria Gonzalez è scomparsa dopo aver abbandonato la scuola e non essere più tornata a casa.

“È stato un periodo difficile per me, un momento che non augurerei a nessuno”, afferma Sophia de la Ross, madre dell’adolescente scomparsa.

Oggi, la famiglia e gli amici a River Run si sono incontrati con la polizia di Miramar per continuare a cercare la cooperazione della comunità e continuare a incoraggiare la ricerca e il rapido ritorno a casa della figlia.

Il sergente Mendoza, portavoce della polizia di Miramar, spiega: “Al dipartimento di polizia di Miramar, stiamo indagando in modo aggressivo su questo caso. Victoria è una ragazza di 14 anni, il che la rende bersaglio di numerosi predatori, quindi vogliamo assicurarci di trovala, localizzala e portala a casa sana e salva.”.

La madre dell’adolescente scomparsa è inorridita e chiede alla figlia di tornare perché l’anno è stato pieno di tanto dolore. Nota che hanno ricevuto assistenza dalle “organizzazioni ufficiali di questo dipartimento, per cercare nostra figlia (fino al) per tornare, per essere a casa e lasciarla andare e tornare a casa”.

I genitori di Victoria Sophia hanno portato il suo animale domestico Blaze, una lucertola a cui manca il suo proprietario. Parenti e amici della comunità hanno anche chiesto il rapido ritorno della ragazza scomparsa.

“Spero che mia cugina Victoria possa tornare a casa. Ci sarò per te e spero che Dio si prenderà cura di te ovunque tu sia”, dice Valentina, cugina di Victoria.

Se hai informazioni su dove si trova Victoria, non esitare a chiamare la polizia di Miramar al numero 954602 4000.