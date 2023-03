I prezzi del petrolio perdono più di due dollari

Nel mercato di New York, il prezzo del greggio Texas Intermediate è sceso di 2,48 dollari (3%), attestandosi a 77,98 dollari al barile, hanno riferito gli operatori.

Allo stesso modo, a Londra, il Brent Oil ha chiuso le operazioni questo martedì a 83,83 dollari al barile, con un calo di 2,35 dollari (2,7%).

Il forte calo dei prezzi del West Texas Intermediate e del Brent, benchmark nei loro mercati, è stato registrato dopo che la Federal Reserve (FED) ha annunciato la possibilità di alzare i tassi di interesse più del previsto, tenendo conto dei recenti dati economici statunitensi.

A questo proposito, John Kilduff, uno specialista di Again Capital LLC, ha affermato che i commenti della Fed hanno causato il caos nel mercato, che ha adottato un sentimento di avversione al rischio.

Le perdite sono state attribuite anche all’apprezzamento del dollaro, che ha colpito il petrolio denominato in quella valuta, rendendolo più costoso per gli acquirenti che pagano in altre valute.

Allo stesso modo, i prezzi sono stati influenzati dai dati diffusi sulla contrazione delle esportazioni e importazioni cinesi a gennaio e febbraio, compreso il greggio, nonostante la revoca delle restrizioni Covid-19 in quel paese, il più grande acquirente di oro nero a livello globale.

