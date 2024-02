Domenica 15:00 – Juventud Rebelde

Mondo pazzo

Un limone di 285 anni trovato nel retro di un vecchio cassettone è stato messo all'asta per 1.780 dollari in Inghilterra. Brettells Auctioneers, nello Shropshire, ha detto che una famiglia ha portato alla casa d'aste una cassettiera del XIX secolo che secondo loro era appartenuta al loro zio defunto. Sul frutto è inciso il seguente messaggio: “Inviato dal signor P. Le Franchini, 4 novembre 1739, alla signorina E. Baxter”. La casa d'aste ha deciso di provare a vendere i limoni d'annata e i funzionari sono rimasti sorpresi dall'offerta. Il mobile è stato venduto per soli 40 dollari.

Tesoro nella spazzatura

I lavoratori di un centro di riciclaggio nella Carolina del Sud hanno trascorso ore a setacciare il contenuto di un bidone della spazzatura per trovare un anello nuziale con diamanti che Melanie Harper ha perso quando ha visitato il centro di riciclaggio di Rutherford Road domenica e il suo anello le è caduto dal dito mentre depositava i materiali riciclabili. In un contenitore. Anche se sembrava quasi impossibile, lo trovarono dopo ore di ricerca.

Una fortuna pazzesca e…

Una donna di Washington, conosciuta solo come KL, ha acquistato cinque biglietti per la stessa estrazione della lotteria, utilizzando una combinazione di numeri del compleanno di sua madre e del suo, e ha finito per vincere cinque jackpot, per un totale di $ 50.000. L'UPI afferma che parte del premio in denaro sarà donato a organizzazioni no profit locali e enti di beneficenza per animali.