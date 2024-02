Notizie, attacchi di ritorsione degli Stati Uniti in Iraq e Siria, tensione in Medio Oriente e altro ancora

Venerdì gli Stati Uniti hanno colpito 85 obiettivi legati alle milizie appoggiate dall’Iran in Iraq e Siria, in risposta a un attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati americani, mentre le tensioni derivanti dal conflitto tra Israele e Gaza continuano a diffondersi nella regione. .

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli avversari dovrebbero prestare ascolto agli avvertimenti degli Stati Uniti, mentre la Siria ha affermato che gli attacchi statunitensi stanno “alimentando il conflitto in Medio Oriente in un modo molto pericoloso”.

Ecco tutto quello che devi sapere:

Attacchi americani

Attacco del venerdì: Venerdì gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su larga scala contro dozzine di obiettivi in ​​Iraq e Siria, in risposta a un attacco di droni in Giordania. Gli Stati Uniti hanno descritto gli attacchi come “riusciti” e hanno affermato che hanno portato al deterioramento delle infrastrutture. Il governo iracheno ha affermato che i raid in Iraq hanno provocato l'uccisione di almeno 16 persone, compresi civili, e il ferimento di altre 25. Nel frattempo, l’esercito siriano ha affermato che gli attacchi hanno ucciso civili e soldati e causato “gravi danni”.

È solo l'inizio: Questi sviluppi rappresentano una grave escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e i gruppi sostenuti dall’Iran che stanno attaccando le basi americane in tutta la regione per protestare contro la guerra israeliana a Gaza. Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha affermato che gli attacchi sono solo “l'inizio della nostra risposta”, aggiungendo che l'azione “avrà luogo nei momenti e nei luoghi di nostra scelta”. Ha aggiunto: “Non cerchiamo il conflitto in Medio Oriente o altrove, ma il presidente e io non tollereremo attacchi contro le forze americane”.

Rabbia in Medio Oriente: Sia la Siria che l'Iraq hanno avvertito che gli attacchi aerei di ritorsione statunitensi avrebbero infiammato il conflitto in Medio Oriente, con un portavoce delle forze armate irachene che ha parlato di “conseguenze potenzialmente disastrose”, mentre il ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi come un “errore strategico” e ha messo in guardia da ulteriore instabilità. Nel Medio Oriente.

analisi: Nick Patton Walsh della CNN ha affermato che gli attacchi sono stati una risposta relativamente limitata alla peggiore perdita di vite umane militari americane nella regione in quasi tre anni. Ha affermato che l’amministrazione Biden deve affrontare “un compito quasi impossibile: colpire con forza sufficiente per dimostrare la propria serietà, ma anche garantire che il suo avversario sia in grado di assorbire il colpo senza rispondere”. Puoi leggere di più da Nick qui.

Israele-Gaza

Il numero di corpi: Il Ministero della Sanità palestinese nell’enclave controllata da Hamas ha dichiarato sabato che i raid israeliani hanno ucciso almeno 107 persone e ne hanno ferite altre 165 a Gaza nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Sanità ha aggiunto che un totale di 27.238 palestinesi sono stati martirizzati e altri 66.452 sono rimasti feriti a Gaza dal 7 ottobre. Molti morti si sono verificati nella città meridionale di Rafah, dove le Nazioni Unite hanno avvertito che la situazione è come una “pentola a pressione”.

Lettera di condanna: Più di 800 funzionari degli Stati Uniti e dell’Europa hanno firmato una feroce critica alla politica occidentale nei confronti di Israele e Gaza, accusando i loro governi di possibile complicità in crimini di guerra. In una dichiarazione ottenuta dalla CNN, i funzionari hanno affermato che esiste un “rischio ragionevole che le politiche dei nostri governi contribuiscano a gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini di guerra e persino pulizia etnica o genocidio”.

Hamas chiede un cessate il fuoco: I leader di Hamas e della Jihad islamica si sono incontrati venerdì per discutere una proposta per un possibile accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco, ma hanno mantenuto la loro posizione secondo cui vogliono un ritiro completo delle forze israeliane da Gaza. In una dichiarazione seguita alla telefonata tra il leader di Hamas Ismail Haniyeh e il leader della Jihad islamica Ziad al-Nakhalah, Hamas ha affermato che “qualsiasi negoziato porterà alla completa cessazione dell'aggressione”.