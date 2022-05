I primi confronti tra FSR 2.0 e DLSS indicano che AMD ha fatto la sua parte

combattere tra emm S nvidia È passato un po ‘di tempo da quando è stato contestato nell’hardware. Il software, in questo caso non i driver ma Tecnologie di supportoha catturato gran parte dell’attenzione di aziende e utenti in parti uguali e confronti per vedere chi ha Miglior dimensionamento Afferra i titoli.

Sebbene sia vero che NVIDIA ha superato AMD rilasciando due versioni di DLSS – Senza sminuire la sua buona prestazione – il Red Team vuole dare il meglio di sé con FSR nella sua versione 2.0. Il lancio ufficiale non è avvenuto e Disponibile solo in Deathloop Questa settimana offre anche AMD, ma Primi confronti Danno all’FSR un enorme vantaggio e mostrano che l’azienda ha fatto i suoi compiti.

Grazie alle informazioni che raccogli Wccftech per l’utente MxBenchmarkPCi test vengono eseguiti utilizzando una procedura guidata Processore i7 10700F Accompagnato da GPU RTX 3080 da NVIDIA con risoluzione 1080p, 1440p e 4K; Ray Tracing è impostato su Ultra e la qualità grafica su Ultra. Il frame rate al secondo nella configurazione sotto FSR 2.0 a 1080p è leggermente inferiore rispetto alla versione 1.0 e DLSS 2.3, ma non è tanto FPS quanto la qualità dell’immagine. In questo caso, anche con leggerissime gocce Mantiene una qualità simile a DLSS 2.3.

Tuttavia, a risoluzioni più elevate la situazione cambia, non solo il tasso è uguale tra le tre versioni – con FSR 1.0 che prende la parte peggiore – ma qualità visiva sono conservati e FSR 2.0 sovraperforma leggermente alle loro controparti. Va inoltre tenuto presente che sebbene FSR sia stato sviluppato per funzionare sia su GPU NVIDIA che AMD grazie al suo sviluppo open source, in Display RX 6X50 XT La società ha annunciato che le sue carte saranno testimoni di a prestazioni superiori dalla concorrenza.

Al momento, AMD sta pianificando di rilasciare FSR 2.0 con Fino a 80 giochi compatibili e grazie per open source Di cui sopra, altri si uniranno all’elenco stellare che l’azienda spera di raggiungere entro la fine dell’anno. La versione è ancora valida per Secondo semestre Dallo stesso anno 2022.