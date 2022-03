I rapaci ripetono la vittoria su una rete paralizzata

Scotty Barnes sta causando di nuovo mal di testa Grave per alcuni Brooklyn Nets che non avevano le loro referenze di punta e non potevano contare, ancora una volta, sul loro allenatore Steve Nash, separato dai protocolli anti-Covid della competizione. Il playmaker ha guidato il rookie, con 18 punti e 10 rimbalzi, La seconda vittoria consecutiva dei Toronto Raptors sul gruppo di New York, che dall’infortunio di Kevin Durant è diventato più simile a una squadra come indicano i suoi risultati. I Raptors hanno avuto un ottimo ultimo quarto Ha vinto un tight 109-108.

La classifica continua a crollare e le reti progrediscono verso l’equilibrio 32 vittorie e 31 sconfitte Questo è sufficiente per essere l’ottavo in Oriente. Davanti i Raptors, già lontanissimi con 34 vittorie e 27 sconfitte. Ancora una volta, le condizioni non protette di Kyrie Irving hanno dato un sacco di zanzariere che aspettano con ansia il momento in cui il sindaco di New York consentirà alle persone non infette di presentare nuovamente domanda all’interno di spazi pubblici chiusi, cosa che dovrebbe accadere entro giorni o settimane.

Un’altra novità attesa è il ritorno di Kevin Durantche dovrebbe tornare giovedì contro Miami. Ben Simmons, Che ha completato il suo fisico dopo la sua stagione di ostracismo con i Sixers, ha debuttato il Day 10… a Philadelphia.

Ma ehi, alcune reti hanno già aspettato a lungo Lungo la strada hanno perso James Harden, si sono stancati di Keri L’accumulo di sconfitte in un clima di costante instabilità. Ieri sera c’è stato un altro esempio di un grave fallimento di Brooklyn, che Spero che l’atmosfera si calmi presto con il ritorno dei dinari kuwaitianiMiglior giocatore candidato fino al momento dell’infortunio.

“Tutti conoscono la nostra situazione” sospeso James Johnson, Il capocannoniere degli ospiti con 19 punti. “Nello spogliatoio, lo capiamo diversamente. Sappiamo dove siamo e quanto siamo vicini a diventare ciò che vogliamo davvero essere quest’anno”.

Assistente di Nash Controlla iPhonesottolinea che il gruppo dovrebbe iniziare a giocarci “Casi di emergenza” E capisce che loro, con o senza KD, Kyrie e i loro partner, sono quelli che dovrebbero iniziare a vincere le partite.

In Canada hanno lavorato sodo e ci sono quasi riusciti. A metà del quarto quarto erano in vantaggio per 90-96, ma i Raptors tornavano 10-0. Tre volte del nuovo arrivato Seth Carrey I suoi 18 punti e 6 assist, pareggiati a 50 secondi dalla fine.

Dalla linea di tiro libero Gary Trento Jr.detentore di 24 punti, si è reso responsabile del tie-break e ha finito per suggellare il match, terminato con un’indolore tripletta sul campanello di Johnson.

La Marco Aldridgecon 16 punti e 9 rimbalzi, ha giocato bene il suo ruolo da veterano in campo e anche davanti alla stampa: “Non guardo la valutazione, penso che dipenda da noi. Dobbiamo iniziare a fare il nostro lavoro”.. Il fischio è stato fischiato a Goran Dragic dai tifosi di Toronto, che hanno riempito la ScotiaBank Arena per la prima volta in questa stagione.

Leggi anche