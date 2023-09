I residenti dicono che lo studio di yoga a Echo Park li sta influenzando – Telemundo 52

I residenti di un quartiere di Los Angeles si lamentano del problema causato dai membri di un’organizzazione yoga, poiché si tratta di una zona residenziale e non hanno più abbastanza parcheggi.

Secondo i residenti, il problema del parcheggio è sorto quando hanno aperto questa sala yoga, che attualmente conta più di 650 membri, dato che le lezioni durano quasi tutto il giorno e decine di membri frequentano il posto.

Per la maggior parte dei residenti che vivono nella zona di Echo Park su Aaron Street vicino a Glendale Boulevard, parcheggiare l’auto è diventato un grattacapo.

“Alle sei del mattino comincia ad arrivare la gente – racconta Lucia Mendez, abitante della zona – Al momento non c’è molta gente, ma dopo un po’ il posto sarà pieno”.

I residenti della zona affermano che il problema è iniziato nel 2017, quando Modo Yoga Salon ha aperto i battenti. Sebbene l’organizzazione disponga di un proprio parcheggio da 36 posti, la sua clientela sta crescendo al punto che la maggior parte dei suoi membri ha scelto di parcheggiare su Aaron Street, lasciando molti vicini di fronte a un problema di parcheggio.

“Ciò che vogliamo è che trovino un posto dove le persone possano parcheggiare le loro auto e lasciare i posti qui agli affittuari”, ha detto Blanca Salguero, una delle residenti colpite. “E arriva il pomeriggio, quando le persone escono dal lavoro e vedono che c’è una lotta”.

Un’altra lamentela di questi affittuari è il numero di incidenti che si verificano quasi ogni giorno e, secondo i proprietari, i veicoli parcheggiati vengono spesso investiti da conducenti che non vivono nelle vicinanze.

“Tre volte. Beh, l’ultima volta hanno rotto solo lo specchio, un’altra volta hanno smontato la porta e ho dovuto sostituirla. Mio marito due volte e anche il mio vicino sono scappati dalla macchina”, ha aggiunto Blanca.

Secondo Joe Lester, un dirigente del distretto, la questione è stata portata dinanzi al Consiglio comunale di Los Angeles in tre occasioni. Ma finora non hanno ottenuto nulla per risolvere il problema.

“All’inizio dell’anno, la mia fonte in città mi ha detto che avremmo potuto ottenere permessi speciali per i residenti locali entro un anno. Sono passati più di 6 mesi e ora mi dice che potrebbe non essere possibile perché le regole sono cambiate. ” Allora cosa possiamo fare?”, ha detto Lustre.

Abbiamo provato a parlare con i gestori della sala yoga per avere il loro punto di vista, ma ci hanno detto che il responsabile della sala non era presente.

I residenti interessati ci hanno detto di aver parlato anche con la direzione della sala yoga per cercare una soluzione, ma finora non è stato raggiunto alcun risultato, tuttavia dicono che intendono continuare a diffondere le loro lamentele.