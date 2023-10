I giochi più attesi di ottobre 2023

Il 2023 sarà ricordato come uno degli anni più intensi nel mondo dei videogiochi. L’attuale situazione del settore non lascia tregua, così come le uscite che si accumulano costantemente nelle nostre liste di titoli in attesa. Come se ciò non bastasse, ottobre è il mese più importante dell’anno in termini di novità, e sembra che questo non metterà fine a questa tradizione. In altre parole prepariamoci perché le prossime settimane saranno piene di uscite e l’uno o l’altro potrebbe avere diritto al titolo di Gioco dell’anno.

Di seguito, selezioniamo alcuni dei titoli più interessanti per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch in arrivo nel corso di ottobre.

5 ottobre

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e serie Xbox

Tre anni dopo la sua ultima grande avventura nelle terre vichinghe con Assassin’s Creed Valhalla, la storica saga di videogiochi di Ubisoft ritorna con un nuovo capitolo ambientato a Baghdad che promette un ritorno alle origini della serie.

rimorchio per Assassin’s Creed Mirage

6 ottobre

Detective Pikachu: Ritorno

Detective Pikachu: Ritorno

piattaforma: NintendoInterruttore

Questa bizzarra interpretazione della saga Pokémon ha come protagonista il detective Pikachu, amante del caffè e dalla voce profonda. Se il suo primo grande caso è avvenuto nelle viscere del Nintendo 3DS, questa volta ritorna con una nuova avventura pensata per Nintendo Switch.

rimorchio per Detective Pikachu: Ritorno

10 ottobre

Forza Motorsport

Forza Motorsport

Piattaforme: Serie PC e Xbox

La nuova versione del simulatore di guida sviluppata da Turn 10 Studios è una delle principali uscite Xbox del 2023.

rimorchio per Forza Motorsport

13 ottobre

Signori dei Caduti

Signori dei Caduti

Piattaforme: Serie PC, PS5 e Xbox

Questo gioco di ruolo sviluppato da Hexworks dai suoi uffici di Barcellona e Bucarest ci metterà nei panni di una Croce Oscura che dovrà viaggiare attraverso un regno fantasy oscuro e selvaggio. Sebbene abbia lo stesso nome di Lords of the Fallen pubblicato nel 204, questa nuova puntata ne è il seguito diretto.

rimorchio per Signori dei Caduti

20 ottobre

Marvel Spider-Man 2

Marvel Spider-Man 2

piattaforma: PS5

La grande uscita PlayStation per l’ultima parte dell’anno è questa nuova versione della popolare serie Marvel’s Spider-Man. In questa occasione, la storia avrà luogo poco dopo che Peter Parker e Miles Morales hanno salvato New York nell’avventura precedente e consentirà al giocatore di controllare i due supereroi.

rimorchio per Marvel Spider-Man 2

20 ottobre

Super Mario Bros. Meraviglia

Immagine dal videogioco Super Mario Bros. Meraviglia

piattaforma: NintendoInterruttore

Più di dieci anni dopo Super Mario Bros. L’ultimo nato nel suo lato più classico dei salti e dei platform 2D, Nintendo presenta Super Mario Bros. Meraviglia come una svolta sulla sua formula tradizionale. Il gioco si distingue per il suo design artistico colorato, diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora nella serie, ma soprattutto presenta i nuovi poteri di Mario e dei suoi compagni. recentemente, Avanguardia Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Shiro Mori e Takashi Tezuka, dirigenti senior, che hanno affermato che il loro obiettivo era “sperimentare una sorpresa per i giocatori”.

rimorchio per Super Mario Bros. Meraviglia

24 ottobre

Città: Skyline 2

Città: Skyline 2

Piattaforme: Serie PC, PS5 e Xbox

Il seguito del gioco di costruzione di città di Colossal Order e Paradox arriverà alla fine di ottobre con un seguito che ti permetterà di creare una città più grande con più opzioni di simulazione.

rimorchio per Città: Skyline 2

24 ottobre

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1

Piattaforme: PC, PS5, serie Xbox e Nintendo Switch

L’azienda giapponese Konami vuole parlare ancora una volta della sua iconica saga di Metal Gear Solid ora che il terzo capitolo del remake è in fase di sviluppo, quindi ha avuto l’idea di presentare una raccolta delle prime tre versioni di Metal Gear Solid che erano originariamente pubblicato per la prima PlayStation e PlayStation 2.

rimorchio per Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1

26 ottobre

Il corridore fantasma 2

Il corridore fantasma 2

Piattaforme: Serie PC, PS5 e Xbox

Il combattimento con la katana in prima persona e il ritmo frenetico di Ghostrunner continueranno a ottobre. One More Level Studio ritorna nel suo universo cyberpunk con un seguito che promette una componente esplorativa ancora maggiore.

rimorchio per Il corridore fantasma 2

27 ottobre

Alan Wake 2

Immagine da Alan Wake 2 trattamento

Piattaforme: Serie PC, PS5 e Xbox

Dallo studio finlandese Remedy Entertainment ci si può aspettare solo cose positive. Alan Wake Parte 2 manterrà l’eccitazione e il mistero del titolo originale, ma ne migliorerà il lato più spaventoso. Metterà inoltre i giocatori nei panni di un nuovo personaggio, l’agente dell’FBI Saga Anderson, che recita in questo nuovo video.

rimorchio per Alan Wake 2

31 ottobre

Josant

Josant

Piattaforme: Serie PC, PS5 e Xbox

Dietro Gossaint c’è lo studio francese Don’t Nod, responsabile di titoli come Life is Strange, Vampyr e Tell Me Why. Questa volta presentano un gioco i cui meccanismi ruotano attorno all’arrampicata. Come previsto, la narrazione sarà una delle sue componenti principali.

rimorchio per Josant

