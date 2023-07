I socialisti francesi festeggiano i risultati delle elezioni in Spagna

Bravo Pedro Sanchez – Capo di governo e segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (PSOE) – ha scritto che l’Unione europea respira meglio, ha scritto su Twitter il deputato francese, a proposito delle elezioni in cui ha vinto il Partito popolare (PP) di destra ma senza seggi sufficienti per arrivare al potere, alleandosi anche con il partito di estrema destra Vox.

Nonostante l’esito dell’appuntamento alle urne non sia ancora in vista e al momento non si sappia se le elezioni dovranno essere ripetute tra qualche mese, Faure si è congratulato con Sumar del Partito Socialista Economico e dell’Alleanza di Sinistra.

“Insieme siamo più forti della destra e dell’estrema destra”, ha detto.

Il primo segretario del Partito socialista ha anche risposto a un tweet in cui il Partito socialista dei lavoratori ha pubblicato: “Siamo in molti a volere che la Spagna continui ad avanzare per seguire la strada della battuta d’arresto che il Partito popolare ha segnato con Vox”.

Secondo i risultati pubblicati ieri sera, con il 96% dei voti conteggiati, il Partito popolare ha 136 seggi, seguito dai 122 del PSOE, dai 33 di Vox e dai 31 di Sumar, tutti a corto di raggiungere la maggioranza assoluta di 176 seggi necessaria al Congresso per governare.

Le elezioni in Spagna sono da settimane nel mirino della sinistra francese, preoccupata per l’ascesa dell’estrema destra in Europa.

Di fronte al voto, venerdì il leader di La Francia Insumisa (LFI) Jean-Luc Melenchon ha esortato gli spagnoli a impedire che la destra salga al potere.

Popolo di Spagna, si voterà il 23 luglio, io sono francese, ma ci sentiamo tutti coinvolti in quello che accadrà lì, ha detto in un videomessaggio diffuso sui social network, in cui parlava in spagnolo.

Secondo il tre volte candidato alla presidenza, vicino alle urne lo scorso anno, è fondamentale una vittoria progressista nel Paese vicino, perché “ci sono già molti governi reazionari e di estrema destra in Europa, e ognuno può vederne i risultati”.

