I supermercati europei non venderanno carne dal Brasile per non “colpire Amazon”

Dopo che un’indagine degli attivisti ambientali Mighty Earth e dell’organizzazione non governativa Repórter Brasil ha rivelato che parte della produzione di carne brasiliana è legata alla distruzione della foresta pluviale amazzonica, le catene alimentari internazionali J Sainsbury, Ahold Delhaize e Carrefour, tra le altre, hanno annunciato di aver sospenderebbe la vendita di diversi prodotti a base di carne originari della Cina, paese del Sudamerica.

Secondo il rapporto, esiste il rischio intrinseco che la carne bovina proveniente da aree deforestate venga inviata a fornitori per l’ingrasso e alla fine macellata da trasformatori come JBS, Marfrig e Minerva. La carne sta finalmente arrivando anche sui mercati europei sotto forma di prodotti come pancetta e carni bovine macinate e sminuzzate di prima qualità.

La ricerca accademica riporta inoltre che un quinto della carne che l’Unione europea importa ogni anno dal Brasile è direttamente collegata alla deforestazione illegale nella foresta pluviale amazzonica, portando i livelli di disboscamento ai livelli più alti degli ultimi 15 anni.

Carrefour, ad esempio, ha affermato che “aumenterà la vigilanza in tutte le sue operazioni”, mentre Lidl, nei Paesi Bassi, ha affermato che interromperà le vendite di questo prodotto a partire da gennaio 2022.

Ciò, dopo che più di 100 paesi si sono impegnati a Glasgow il mese scorso a porre fine alla produzione di carne allevata da bestiame dalle terre sgomberate dalla foresta pluviale e dalla savana entro il 2030, una pratica che è una delle principali fonti di emissioni di carbonio.