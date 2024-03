I turisti provenienti da Polonia, Inghilterra, Germania, Italia, ecc. Vengono a Veracruz.

Guillermo Macias Lagunes, Segretario Generale dell'Assemblea Permanente delle Società Civili presso la Commissione di Cultura e Turismo, ha indicato che durante le festività pasquali, il turismo internazionale è arrivato nello stato di Veracruz.

“Abbiamo un turismo internazionale, ma nella zona di Tuxlas, soprattutto in Polonia, stanno arrivando persone dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Italia e dalla Svizzera.”

Ma il turismo internazionale è arrivato anche a Veracruz-Boca del Rio.

“Verso il nostro corridoio, verso la costa del Golfo del Messico nel caso del sobborgo di Veracruz-Boca del Rio, stanno arrivando famiglie, ma famiglie di origine britannica e nordamericana, non quante vorremmo, ma possono essere . Visto, può essere osservato.”

Ha detto che il turismo internazionale che arriva di solito va verso luoghi di interesse culturale come San Juan de Ulua.

“Il turismo internazionale cerca due cose, la natura e i luoghi diversi, non il proprio Paese o la sua tecnologia, cercando di riscoprire una nuova dinamica di vita molto diversa da quella a cui è abituato.”

Sottolinea che a loro piace Los Tuxlas perché è una regione simile alla cultura olmeca della foresta, delle piante presenti nella zona e del legame con la natura.

Ha sottolineato che cercano anche nuovi cibi mentre esplorano i colori, gli odori, i sapori ancestrali e preispanici della zona.

Questo tipo di turismo cerca l'archeologia, ha detto, non nei musei come loro, ma nell'archeologia viva, come le zone archeologiche.

I turisti sono rimasti sorpresi dall'incendio boschivo registrato in alta montagna, non perché non potessero passare, ma perché era qualcosa che non avevano mai visto nel loro paese, come i Suradas o i Nortes a Veracruz.